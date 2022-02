Så mycket tjänade boende i Kalmar län in i allmän pension

Snart får pensionssparare det orange kuvertet med information om intjänad allmän pension. I genomsnitt tjänade pensionsspararna i Kalmar län in 55 100 kronor under inkomståret 2020, vilket är en ökning med 2,6 procent jämfört med föregående år.

I månadsskiftet februari-mars kommer det orange kuvertet från Pensionsmyndigheten att landa i fysiska och digitala brevlådor hos pensionssparare i Kalmar län. I kuvertet finns information om intjänad allmän pension. Den allmänna pensionen består av inkomstpension och premiepension och baseras på den samlade inkomsten under hela livet.

– I orange kuvertet ser du vad du har tjänat in till din allmänna pension. Genom att också logga in på Pensionsmyndighetens hemsida kan du få en bild av hela din kommande pension, inklusive tjänstepension, och tips om hur du kan påverka din pension, säger Alexandros Maditianos, Pensionsmyndighetens informatör i Kalmar län, i ett pressmeddelande.

Så mycket tjänade länsborna in

I genomsnitt tjänade Kalmar läns pensionssparare in 55 100 i allmän pension under inkomståret 2020, vilket kan jämföras med 53 700 kronor under föregående år. Jämfört med andra län placerar Kalmar läns pensionssparare sig på nittonde plats när det gäller mest intjänad allmän pension under 2020. I topp finns Stockholms län med 61 600 kronor i intjänad allmän pension.

Pensionen består oftast av tre delar – allmän pension, tjänstepension och eventuellt eget sparande till pension. Det som främst påverkar storleken på pensionen är vad man tjänar genom hela livet, om man har tjänstepension och vid vilken ålder man börjar ta ut sin pension.

Så kan du påverka din pension

– Jag förstår att det kan kännas svårt att påverka sin pension. Men för de allra flesta går det ändå att göra något. Du kanske kan minska de perioder i livet då du arbetar deltid, aktivt söka efter en arbetsgivare som har tjänstepension eller förlänga ditt arbetsliv med ett extra år, säger Alexandros Maditianos.

Ett års extra arbete efter 65 års ålder ger den som snart ska ta ut sin pension mellan 1 400 och 2 200 kronor mer i pension per månad före skatt, hela livet ut. Den som väljer att ta ut sin pension vid 69 års ålder i stället för vid 65 kan få en ökning av pensionen med hela 32 procent.