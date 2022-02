VIMMERBYFAMLJENS MARDRÖM: SLÄKTINGAR MITT I KRIGETS CHARKIV

Under söndagen gick tungt beväpnade ryska styrkor in i den ukrainska staden Charkiv. Många människor fick fly i panik ner i stadens tunnelbanesystem för att söka skydd. Foto: Privat

På söndagsmorgonen gick tungt beväpnade ryska trupper in i Charkiv, Ukrainas näst största stad med 1,5 miljoner invånare, efter att artilleriet beskjutit staden under stora delar av natten. Enligt militärexperter har Rysslands president Vladimir Putin sett Charkiv som en strategiskt viktig punkt för det fortsatta avancemanget in i Ukraina.

Hårda strider pågick sedan under söndagen och de ryska styrkorna förstörde bland annat en gasledning för att destabilisera infrastrukturen i staden.

– Staden är omringad av ryssar från tre håll och det är svårt för civila som försöker fly att ta sig ut, berättade Al Jazeeras reporter Hoda Abdel-Hamid under söndagen.

Hårda attacker under måndagen

De ryska trupperna ska dock ha mött mycket hårt motstånd och på måndagsmorgonen skrev det brittiska försvarsdepartementet att kraftiga strider fortfarande pågår i Charkiv, men staden ännu är under ukrainsk kontroll.

Under måndagseftermiddagen kablades bilder ut som visade att de centrala delarna av staden utsattes för urskillningslös artillerield och missilattacker. Vid 15-tiden meddelade Anton Gerashchenko, som är den ukrainska inrikesministerns rådgivare, att dussintals människor dött och hundratals skadats i robotattackerna som ska ha träffat både bostadshus, sjukhus och skolor, enligt den belarusiska oppositionspolitikern Franak Viacorka.

Släkt och vänner i Charkiv

I Vimmerby kastas Mari Lindqvist och hennes familj, maken Kristoffer och barnen Anton, Albin, Avelina och Axton Sandberg, mellan hopp och förtvivlan. I krigets Charkiv har man både släkt och vänner.

Under invasionens första dagar hade man kontakt med bland annat Maris svåger Alexey "Alex" Suholovsky. Hans familj, och vänner till dem, hade då tagit sig ner i stadens tunnelbana, som fungerar som skyddsrum. Men sedan lördagskvällen har det varit tyst från dem.

– Vi sitter med telefonerna hela tiden, men vi har inte hört någonting från dem sedan i lördags kväll – ingenting i går, ingenting i dag. Vi vet att de inte har någon elektricitet i Charkiv och att Alex i lördags kväll bara hade några procent batterikapacitet kvar på sin telefon, så förhoppningsvis beror det på det. Men självklart känner man panik, vi är totala nervvrak, säger Mari Lindqvist.

Maktlösheten är det värsta

Charkiv ligger in nordöstra Ukraina, bara tre mil från den ryska gränsen.

– Folket i området är rysktalande, och det kom som en enorm chock när man i går morse fick höra att staden var på väg att intas och när Alex berättade om att det ven skott runt hans hus. Och det bara för att man lever i ett land där man har bestämt sig för frihet och demokrati.

– Känslan av maktlöshet är det värsta. Vi kan inte göra någonting. Här är vi, sätter en ukrainsk flagga på Facebook och skänker pengar till välgörenhetsorganisationer, men kan inte göra mycket mer än så. Och där är de – mitt i ett europeiskt storkrig, och vi vet inte ens om de lever i denna stund. Kontrasterna är så ofattbara, säger Mari Lindqvist.

Beskrev ett helvete

När man var i kontakt med Alex tidigare under helgen beskrev han tillvaron i Charkiv som ett helvete.

– Det är vinter och snö där, elen är avstängd, man kan inte skicka pengar, det finns ingen mat att handla, de kan inte ladda sina telefoner, och så enormt många människor tvingas fly från sina hem men kommer inte ut ur staden på grund av attacken. En sak som han dock tyckte var näst intill förbluffande var hur starka människor är, och att de inte viker en millimeter.

– Det enda vi vill nu är att den här skiten tar slut och att vi får höra av dem igen. Frustrationen över att inte få se den där ”pluppen” på Messenger, som berättar att ett meddelande har levererats, dyka upp är enorm.