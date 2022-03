UNHCR dubblerar summan – så mycket har konstauktionerna gett

Karin Faaij Hultgren har så här långt fått in 10 000 kronor på konstauktionerna till förmån för Ukraina. Nu byter hon mottagare till UNHCR, som dubblerar gåvan.

Karin Faaij Hultgren ser hur konstnärerna som vill delta med konstverk bara blir fler och fler.

– Det ansluter konstnärer till FB-gruppen ”Konstauktioner för Ukraina” hela tiden. Så här långt har vi fått in ett 50-tal tavlor och sålt ungefär 20 av dem för allt mellan någon hundralapp till 1 500 kronor.

De första som sålts på auktion har inbringat 10 000 kronor, som skänkts till Röda Korset.

På fredagen meddelar Karin Faaij Hultgren att hon byter gåvomottagare till FN:s flyktingorgan UNHCR som dubblar varje gåva.

– Klart vi vill välja det som ger mest, motiverar Karin sitt beslut. Man kan antingen gå in via Facebookgruppen ”Konstauktioner för Ukraina”, eller via "Karin Faaij Hultgren konstauktioner för Ukraina” på UNHCR:s hemsida, där man ser en cirkel ticka mot målet som är satt till 40 000 kronor så här långt, men den summan är enkel att höja.

Vad tycker du om gensvaret så här långt?

– Bra, men jag hade inte kunnat föreställa mig hur mycket jobb det skulle vara med insamlingen, jag lägger säkert fyra timmar per dag, men det är det värt. Det är roligt att flera konstnärer hängt på sedan vi gick ut med det. Vi har flera som målar specifikt för ändamålet, i detta nu.

– Ett tiotal målar med temat fred och kärlek och vi har en tavla där Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj målats av, som fått namnet ”Not”. Det budet är uppe i 1 000 kronor redan efter två dagar. Så den får ligga ute under hela evenemanget tänker jag.