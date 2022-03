Företaget ville flytta in i VTT-fastigheten: "För stökigt att byta hyresgäst"

Redan 2016 granskade Dagens Vimmerby det 20 år långa hyresavtal som slutits mellan kommunen och Vimmerby Tidning och Tryckeri ekonomisk förening. Nu är det just det hyresvalet som hindrar bageriet Guldkringlans expansion. – Vi vill inte byta hyresgäst nu. Det är för stökigt att bryta ut en del av fastigheten, säger Dan Edlund, talesperson för fastighetsbolaget.

I april 2007 ingick kommunen ett 20-årigt hyresavtal med den dåvarande tidningskungen Bengt Ingemarsson. Han ägde Vimmerby Tidning och ett antal andra tidningar och hyresavtalet skrevs när dåvarande VTT Grafiska ville bygga nytt och gäller i 20 år.

VTT Grafiska såldes senare till V-Tab.

Vimmerby kommun hyr hela den gamla VTT-fastigheten där tidningen tidigare trycktes. 2018 köptes Vimmerby Tidning upp av NTM-koncernen. Det ledde senare till att Vimmerby Tidning och Tryckeri ekonomisk förening sade upp avtalet.

Uppsägningen innebär att kommunens hyreskostnad till de förra tidningsägarna ökade med 800 000 kronor om året. Totalt kan affären kosta kommunen drygt 45 miljoner kronor.

Den här affären granskade Dagens Vimmerby närmare redan för snart sex år sedan, vilket du kan läsa mer om här.

"Fråga hyresgästen"

Nu har den hamnat i blickfånget igen. Detta efter att företaget Bageri Guldkringlan tittat på lokalen och sett en möjlig etablering där. Guldkringlan var intresserat av att hyra cirka 1 500 kvadrat av den 7 000 kvadrat stora fastigheten.

Men kommunen vill inte hyra ut i andra hand med så få år kvar på hyresavtalet och Fastighetsbolaget Maskingatan AB, som är ett dotterbolag till Vimmerby Tidnings tidigare ägare och ägs av Bengt Ingemarsson, vill inte släppa avtalet med kommunen.

– Det får du egentligen fråga hyresgästen om, svarar Dan Edlund, talesperson för bolaget, om skälet till att det inte blir något etablering.

Kommunstyrelsens ordförande Jacob Käll (C) berättade på en pressträff tidigare i veckan att man haft en diskussion med fastighetsägaren.

– Vi har haft ett resonemang om hur man skulle kunna göra i och med att vi blir andrahandsuthyrare. Vi har inte hittat någon lösning kring det, säger han.

Fanns det ingen möjlig lösning?

– Det här är ett stort avtal vi har och som gäller till 2027. Vi är andrahandsuthyrare och det skulle innebära ett stort åtagande för oss. Vi ville ändra relationen mellan oss och fastighetsägaren, så att de blev direktuthyrare men det tackade fastighetsägaren nej till. Det innebär att vi fortsätter hyra fram tills 2027.

Delar inte syn

Kommunen har en mindre del av fastigheten uthyrd på kortare avtal.

– Ljunghäll har bland annat tillfälligt lager där. Vi kan tänka oss visstid- eller korttidsuthyrning. Hyr man tillräckligt länge får man besittningsrätt och eftersom vi ämnar att gå ur avtalet 2027, så tyckte vi att det var lämpligare att fastighetsägaren gjorde det. Men den synen på saken delar inte fastighetsägaren, säger Jacob Käll.

Så skattebetalarna får fortsätta stå för notan?

– Det beror på hur vi kan göra med korttidsuthyrning. Vi ser att det här med besittningsrätten kunde ha inneburit vissa problem.

"Kan inte vi påverka"

Under fredagen sökte vår tidning Bengt Ingemarsson utan framgång. Dan Edlund, talesperson för bolaget, säger att man inte vill byta hyresgäst i det här läget.

– Det är för stökigt att bryta ut en del av hyresavtalet till en annan hyresgäst. Det är bättre att den som hyr lokalerna av oss hyr ut sin i tur. Annars blir det för stökigt. Därför har vi sagt att hyresförhållandet får bestå tills det går ut så att säga, säger Dan Edlund och fortsätter:

– Givetvis förstår vi att kommunen inte vill gå in och investera i anpassningsåtgärder åt en annan hyresgäst i någon annans fastighet. Det ställde vi upp på då. Grundidén från början var att det här skulle bli industri- eller kontorshotell. Vi ville egentligen diskutera ett koncept för att säkerställa, om eller när det dyker upp samma frågor med en annan hyresgäst, att man har en linje att följa.

Det är bara fem år kvar på avtalet. Det innebär alltså att det inte kommer bli någon verksamhet?

– Kommunen hyr endast ut kortsiktigt.

Det här kunde ha inneburit ett tiotal jobb till Vimmerby. Hur ser du på att det inte går i lås nu?

– Det kan inte vi påverka egentligen. Vi har ett gott förhållande med kommunen och det är inga hard feelings. Vi är nöjda med den hyresgästen.

Är det upp till kommunen att lösa?

– Vi tycker att det är det. Vi har en hyresgäst och den vill vi ha kvar.

2027 är snart här. Vad tänker ni då?

– Det får vi ta då. Det är vad hyresgästen bestämt och vi tar det då hur vi gör med fastigheten. Jag har inte så mycket mer att säga. Man har olika ståndpunkter och det är olika juridiska motivationer från kommunens sida som man är orolig för. Det är deras bedömning och inget vi kan påverka.

"Blir för stökigt"

Under fredagen har Dagens Vimmerby sökt kommunalrådet Jacob Käll (C) för ytterligare frågor om avtalet ett flertal gånger utan framgång. Enligt Vimmerby Tidning, som Jacob Käll pratat med, erbjöd kommunen bland annat att gå in och lösa återstoden av hyresavtalet, cirka elva miljoner kronor, så att bageriet och fastighetsbolaget kunde göra upp. Men det tackade fastighetsbolaget nej till.

– Det blir för stökigt att bryta ut delar av avtalet och nu är alla alternativ överspelade, säger Dan Edlund.

Hyresavtalet upphör i februari 2027.