VARMASTE JULITEMPERATUREN I MÅLILLA – HÖGSTA SEDAN 1945

Den 29 och 30 juni 1947, två år efter andra världskrigets slut, var det extremt varmt i Götaland, Svealand och södra Norrland. Allra varmast var det i Målilla. Det svenska värmerekordet uppmättes den 29 juni med 38 grader. Ett rekord som stått sig länge.

Vissa anar att det kan slås den här veckan.

På onsdagen slogs det dock inte – även om Målilla var klart varmast i hela Sverige. I Målilla, och hela Sverige för den delen, var den högsta temperaturen under dagen 35,3 grader, enligt SMHI.

Den är den högsta julitemperaturen sedan 1945, meddelar SMHI.

– Det var länge sedan det var så här varmt i juli. Det är för övrigt, oavsett månad, den högsta temperaturen i Sverige sedan 1992. Då var det 36,2 grader och också det i Målilla, säger Mattias Lind, tjänstgörande meteorolog på SMHI.

Men rekordet från 1947 på 38,0 grader står sig fortfarande. Men överlever det tills på fredag?

– Prognoserna indikerar att i morgon blir den varmaste dagen av onsdag och torsdag. Så det kan bli ytterligare lite varmare, säger Mattias Lind utan att vilja spekulera kring rekordet.

Natten mot fredag kan det dessutom bli en tropisk natt i Sverige.

– Enligt prognoserna kommer det inte gå under 20 grader då någon gång, så då blir det inte jättemycket svalka ens på natten. Natten som kommer nu ska det bli strax under 20 grader, men inte natten mot fredag då förmodligen. Efter det kommer lite svalare luft in, men natten mot fredag blir väldigt varm den också.

Näst varmast i Sverige på onsdagen var Härsnäs med 34,3 grader. Horn hade 34,0 grader och kvalade in som trea på listan.