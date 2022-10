Trots ökad försäljning på Systembolaget: Alkoholkonsumtionen minskade under pandemin

Trots att Systembolagets försäljning ökade kraftigt, sjönk svenskarnas totala alkoholkonsumtion under pandemiåret 2021 jämfört med 2019, året innan pandemin. Dock ökade vinkonsumtionen under pandemin.

Årligen släpper Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) en rapport om alkoholkonsumtionen i Sverige. I rapporten presenteras aktuella beräkningar av den totala alkoholanskaffningen och de olika registrerade och oregistrerade delmängderna till och med 2021.

Beräkningarna i den senaste rapporten har fokus på förändringarna mellan åren 2019 och 2021. Detta gör det möjligt att studera effekterna av pandemin under åren 2020 och 2021 sammantaget.

Den totala konsumtionen uppgick under 2021 till 8,67 liter ren alkohol per invånare 15 år och äldre, vilket är en ökning med 2,4% jämfört med 2020, men en minskning med 3,5% jämfört med 2019.

Under pandemin har den registrerade delen av konsumtionen ökat från 7,14 liter till 7,60 liter. Samtidigt har den oregistrerade delen av konsumtionen minskat från 1,84 liter till 1.07 liter.

Systembolaget ökade kraftigt

Rapporten visar att Systembolagets försäljning av alkohol ökade kraftigt under de båda pandemiåren 2020 och 2021. Försäljningen på 6,50 liter ren alkohol per invånare 15 år och äldre under 2021 var 11,6% mer än under 2019 då den var 5,82 liter. Systembolagets andel av den totala konsumtionen var 75% under 2021. Det var 10,1 procentenheter högre än under 2019 då denna andel uppgick till 64,8%.

Försäljningen på restauranger var under 2021 den näst största källan. Restaurangförsäljningen uppgick under 2021 till 0,71 liter per invånare 15 år och äldre. Det är en ökning med 20,7 % jämfört med 2020. Restaurangernas andel av konsumtionen uppgick under 2021 till 8,1 % vilket är en ökning med 1,2 procentenheter jämfört med 2020.

Försäljningen på restauranger var däremot 21,5 % lägre under 2021 jämfört med 2019 då den uppgick till 0,90 liter ren alkohol. Restaurangernas andel på 8,1 % under 2021 var 1,9 procentenheter lägre jämfört med 2019.

Oregistrerade konsumtionen minskade

På tredje plats av anskaffningskällorna under 2021 återfinns försäljningen av folköl på 0,40 liter under 2021, vilket var drygt 5% lägre jämfört med 2019.

Fjärde största anskaffningskälla 2021 var resandeinförsel med 0,37 liter och femte var köp av smugglade alkoholdrycker med 0,31 liter. Båda dessa har minskat kraftigt under pandemiåret. Resandeinförseln med drygt 64% och smuggelspriten med 39%.

De två minsta kategorierna som mäts i Monitormätningarna är hemtillverkning och Internethandel. Dessa båda har ökat i andel av den totala konsumtionen mellan 2019 och 2021, från 2,0% till 2,4% respektive från 1,2% till 2,0%.

Totalt minskade den oregistrerade konsumtionen med 42% under 2021 jämfört med 2019.

Mer vin och mindre sprit

Sett till enskilda drycker visar rapporten att vinkonsumtionen steg under pandemin samtidigt som konsumtionen av sprit sjönk. Detta är fortsättningen på långsiktiga trender.

Under 2021 var vinets andel av den totala konsumtionen nästan 45 procent. Det är en ökning på ungefär 10 procentenheter sedan år 2001, Monitormätningarnas första helår.

Andelen spritdrycker av den totala konsumtionen var under 2021 knappt 18 procent. Detta kan jämföras med 2001 då spritens andel låg på nästan 28 procent.