Företagare fick olustigt mail – "Känner mig inte bekväm längre"

Inge Hyckenberg, vd för Rexsvarven, beskylls i ett bluffmail för att ha porrsurfat och att han ska förekomma i filmer avsändaren säger sig ha spelat in genom att ha fått tillgång till hans dator. Om han inte betalar 950 euro hotar avsändaren dela allt material offentligt. – Det är klart att det känns olustigt, säger han.

Mailet som är två sidor långt kom till Inge Hyckenbergs företagsmail i dagarna.

I det anger avsändaren att han under två månader haft full åtkomst till alla Hyckenbergs enheter och att alla internetaktiviteter spelats in.

– Det står att de lyckats logga in på mitt mailkonto, och mailet kommer också från min egen adress. Det står att de installerat ett trojanvirus och att man genom det lyckats ladda ner allt ifrån foton och personliga data till all min surfhistorik, säger Inge Hyckenberg och fortsätter:

– I mailet beskylls jag för att ha porrsurfat och det påstås att de spelat in filmer, som de hotar med att släppa ut offentligt om jag inte för över 950 euro.

”Det är ett jättebra erbjudande med ett lågt pris, det kan jag lova med tanke på all ansträngning jag lagt ner på att spela in och spåra alla dina aktiviteter och snuskiga handlingar under en lång tid”, står det i mailet.

Anmält till polisen

Nu vill han uppmana andra, som eventuellt råkat ut för samma sak, att vare sig klicka på några länkar eller skicka pengar, utan anmäla allt till polisen.

– Jag har gjort en polisanmälan, säger Inge Hyckenberg, som med det här vill varna andra.

Känns det obehagligt att få det här mailet?

– Ja, det känns olustigt. Det gör det faktiskt. Jag är inte bekväm med det här med datorer längre. Alla gangster kommer göra så det är farligt att äga en dator som är ansluten till nätet.