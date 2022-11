Kenny har varit nere i Ukraina – larm om missiler gick: "Får vara på hugget"

Vår tidning har tidigare rapporterat om att Kenny Fransson skulle åka ned till Ukraina under vecka 44. Han har under hösten tillsammans med en rad matbutiker i Vimmerby och Hultsfred satt upp vagnar där det gått att skänka viktiga varor till drabbade. Han har dessutom haft en klädinsamling i Vimmerby, där han stått och samlat in kläder och sjukvårdsmaterial.

Det Kenny Fransson inte var säker på i mitten av oktober var om han skulle kunna åka in i Ukraina, men det blev vad han gjorde. Tillsammans med sin andrechaufför Christer Carlsson har han varit nere med en hjälpsändning till ukrainare som drabbats svårt av kriget.

Att åka in i Ukraina blev inget svårt val till slut.

– Nej, det var det inte. Man fick hålla lite högre säkerhetstänk bara och vi har undvikit städer och större vägar. Det är vad man kan göra, säger Kenny Fransson.

Var det obehagligt?

– Faktiskt inte. Under tisdagsmorgonen gick till och med larmet för inkommande missiler, men man blir snarare mer skärpt och mer på hugget istället.

Kommer verkligen till de nödställda

Bussen som gick från Vimmerby i söndags har varit fullastad med mat, sjukvårdsmaterial och kläder. Två nätter på två olika ställen i Ukraina blev det.

– Det låg öster om Lutsk och vi var även i Novolnyskij och i ett fluktingläget vid Korczowa. Vägarna där är inte av denna värld. Det är stora hål som är närmare 30 centimeter stora. Man får kryssa mellan dem och tar en bra stund att köra runt där, säger Kenny Fransson över telefon när han befinner sig i Polen på väg hemåt.

Att hjälpsändningen verkligen kommer till de nödställda har han sett med egna ögon.

– Jag har själv lämnat över till en del flyktingar. Vi var i ett kyrkligt läger, där man huserade hundratals flyktingar. Vi har skapat kontakter där nu och det är ett samarbete vi ska fortsätta ha. Det är ett väldigt bra alternativ, för då vet man att det verkligen hamnar rätt. Det är det man känner är skönt.

Vad har ni fått för respons?

– Alla är väldigt tacksamma och förvånade över att vi kommer hela vägen från Sverige. Vi har blivit väl omhändertagna och trots deras situation, så månar de om att man ska ha det bra när man är där.

När de två befann sig i lägret så sov och åt de tillsammans med flyktingarna.

– De försöker så gott de kan att leva vidare och det är otroligt att alla är så himla tacksamma och tillmötesgående.

Visas på ukrainsk tv

Kenny Fransson kommer också att synas på ukrainsk tv – något han inte hade räknat med.

– Ukrainas största nyhetskanal var i lägret och filmade just när vi var där. Så de intervjuade oss. Man var inte i sitt trevligaste läge efter att ha kört hela vägen från Sverige och inte duschat på två dagar. Det var inget vi visste något om på förhand.

Totalt hade han med sig kläder, mat och annat på tio kubik i bussen.

– Hela har varit full. Vintern är på väg och människorna här ber om hjälp för att överleva. Jag har haft med mig mat, sjukvårdsmaterial och kläder, men fick lasta ut lite kläder för att få plats med allt.

Vad kommer hända nu med ditt stora engagemang?

– Grejerna ska ned punkt slut. Oavsett om det är med min buss eller med tung lastbil. Jag kommer ha pejl på det inom kort hur det bli. Nu har vi ju transportvägar ned och en uppbygd relation med det här lägret, som ligger ganska nära fronten. Jag känner att det behöver växlas upp nu. Innan kölden måste man trycka på. Nu måste vi ge järnet känner jag och åka ned fler gånger.