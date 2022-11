Andréa medverkar i nya serien The Bridge: "Filmade 24 timmar om dygnet"

Andréa Ask är en av deltagarna i nya serien The Bridge. Foto: Pressbild/Amazon Prime Video

Från Hela Sverige bakar till The Bridge. Andréa Ask fortsätter att göra sig ett ansikte för den svenska tv-publiken. – Folk blir nog väldigt trötta på att se mig nu, säger hon och skrattar.

Det blev en andraplats för Andréa Ask i Hela Sverige bakar. Bakdrottningen från Södra Vi gick hem i stugorna och föll också, allt som oftast, juryn i smaken.

Andréa har fortsatt att baka men inte i tv-rutan.

Nu är hon en av deltagarna i Amazon Prime Videos satsning på serien The Bridge. Den nya dokusåpan utspelar sig utanför Boxholm i Östergötland och handlar om att ett antal personer ska försöka överleva i naturen. Programmet är utformat som en tävling om 600 000 kronor som ligger begravda på en ö.

För att ta sig dit måste deltagarna bygga en bro med bara händerna och några simpla verktyg.

– Jag såg en annons om det här på sociala medier. Det framgick inte exakt vad det var, men det var ett äventyr där man kunde vinna en större summa pengar. Jag skickade annonsen till en av mina bröder, som jag trodde det kunde passa. När tiden gick förstod jag mer och mer att det var jag som ville söka, så kort efter att de hade stängt castingen så sökte jag in. Då ringde de upp mig ganska snabbt och ville få in mig i äventyrsprogrammet, säger Andréa Ask.

"Ska bli väldigt kul att se"

Serien sänds i sex avsnitt och hade premiär den 4 november. Andréa Ask kommer in först i avsnitt tre.

– Det var inte kul alls att komma in efter de andra. Jag blev givetvis glatt mottagen av många, men det kändes från vissa håll att det kanske inte var så uppskattat. Man kommer nog känna hela tiden att jag är lite utanför. Så blir det när man kommer in sent och jag har heller inte så mycket kunskap inom brobygge. Jag var hungrig på att jobba på, så vi får se vad som kommer visas och inte.

Inspelningen skedde tidigt i somras.

– Det ska bli väldigt kul att se. Vi blev filmade 24 timmar om dygnet och det fanns kameror när vi sov. Vi var myggade hela tiden, så det var stor skillnad mot Hela Sverige bakar. Det här handlade mer om hur man är som person och det ska bli väldigt intressant att se det. Jag är sjukt glad och tacksam att jag fick chansen att vara med i detta program och äventyr.

Att Andréa skulle komma in senare än merparten av de andra deltagarna hade hon på känn.

– Jag fick först ett datum och sedan flyttade de fram det datumet, så jag förstod att det var något. Men det var ju inget jag fick reda på där och då.

"Folk är trötta på mig"

Själva upplevelsen var rolig, berättar hon.

– Jag blev positivt överraskad. Jag visste ingenting mer än att jag fått en packlista kring vad som var bra att ha med sig. Jag förberedde mig på att få sova i skogen, bajsa i en grop och att det skulle vara regnigt och blött. Så att det fanns en stuga, en säng, dass och lite mat gjorde mig glatt överraskad.

För Andréa var det viktigt att vara sig själv i serien.

– Jag hade diskuterat med en kompis som bara visste att jag skulle vara med i ett äventyrsprogram. Hon tyckte att jag skulle spela spelet och vara falsk, men jag kan inte vara det även om det är en stor summa pengar det handlar om. Jag vill vara genuin och vara mig själv. Jag tror man vinner på det i längden. Jag tror att många andra inte var sig själva, men jag ville visa vad jag är för person och det ska bli intressant att se det här. Jag hoppas det syns att det är jag och att jag inte försöker vara någon annan person.

Kan det bli fler dokusåpor för dig?

– Det blir nog inget mer för mig. Folk är nog väldigt trötta på att se mig efter det här. Jag fick knappt vara med på det här för det var så kort tid sedan jag var med i Hela Sverige bakar. Men man vet aldrig. Jag tycker det är väldigt roligt med äventyr och sådana saker, det är jäkligt kul.

The Bridge är den första serie som Amazon Prime Video spelat in i Norden.