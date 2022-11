Då planerar Kenny att åka ned till Ukraina med ny hjälpsändning – det behöver han

Kenny Fransson har varit hemma ett par veckor. Men redan vecka 48 planerar han att åka ned till Ukraina igen. – Jag måste få in grejer om resan ska bli av, säger Kenny Fransson.

Vecka 46 var Kenny Fransson och andrechauffören Christer Carlsson nere i Ukraina med en stor hjälpsändning. Direkt när Kenny Fransson kom hem planerade han för en ny resa och nu står det klart att det blir vecka 48 han ger sig av igen.

– Bara jag får bussen full, så åker jag. Jag har börjat jakten på att få in grejer och fick in 3,5 säckar med kläder på tre timmar när jag stod senast. Tyvärr har butikerna fått in ganska lite. Jag försöker pusha på, men tyvärr verkar det som att intresset gått ned. Det skulle vara underbart om folk började skänka igen, för det ukrainska folket behöver det verkligen. Ska resan bli av så behöver jag ha grejer med mig, säger Kenny Fransson.

Vad behöver du få in framför allt?

– Mat. Det är det absolut viktigaste. Det är basvaror som pasta, ris, konserver, kaffe, mjöl, socker, torrjäst. Allt som kan användas med lång hållbarhet. Kläder har jag ganska mycket nu. Lions har gått in och hjälpt till och Korskyrkan har stöttat mig sedan den första resan. Det vill jag att de ska ha en enorm eloge för.

Tar beslut kommande helg

En längre tid har Kenny Fransson haft vagnar i butiker i Vimmerby och Hultsfred. Nu har han börjat även i Västervik.

– En del butiker var på direkt och jag hoppas att det blir fler.

När tar du beslut på om resan blir av vecka 48?

– Det blir nog i slutet av vecka 47. Då vet jag exakt hur det ser ut med grejer till bussen. Resan går på mellan 15 000 och 20 000 kronor. Har jag en halvfull buss bara, så är det ju inte värt det. Då får jag nog skjuta på det ett tag.