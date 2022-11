TUSENTALS UTAN STRÖM I ÖVER ETT HALVT DYGN – EON SAKNAR PROGNOS

Vid 10-tiden under tisdagen är antalet hushåll utan ström nästan exakt samma som under måndagskvällen. För många områden har EoN fortfarande ingen prognos för när elektriciteten kan vara tillbaka.

– Det finns inget elnät som kan stå emot när naturens krafter sätter in så mycket blöt snö, säger EoN:s presstalesperson Björn Persson.