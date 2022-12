Kommunen stänger ned e-tjänsten för bygglov

Från och med den 1 december kan du inte längre ansöka om bygglov eller lämna in en anmälan via e-tjänsten "Mittbygge". Nedstängningen påverkar inte den som har skickat in en ansökan eller anmälan via e-tjänsten.

"Vi fortsätter att handlägga ditt ärende digitalt utanför e-tjänsten", skriver kommunen.

Just nu pågår ett omfattande arbete med att ta fram nya e-tjänster för bygglov och anmälan. De nya e-tjänsterna beräknas vara klara för lansering under början av 2023.

"Fram till dess kan du ansöka om bygglov och göra anmälan via vår blankett "Ansökan om lov och anmälan", skriver kommunen.

Tanken är att de nya e-tjänsterna ska bidra till ett smidigare förfarande och kortare ledtider för den som söker bygglov och för den som handlägger ärendet.

"Du som söker bygglov kommer även att kunna följa ditt ärende i e-tjänsterna och på så sätt få en bättre överblick över ditt ärende", skriver kommunen.

Kommunerna Vimmerby och Hultsfred har en gemensam miljö- och byggnadsnämnd.