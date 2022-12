Folkkäre artisten Svenne Hedlund avled under lördagsmorgonen. Bilden är en genrebild. Foto: MostPhotos

Den folkkäre artisten Svenne Hedlund har avlidit. Han somnade in på Värnamo lasarett på lördagsmorgonen och blev 77 år gammal.

Svenne Hedlund slog igenom som sångare i popgruppen Hep Stars på 1960-talet och var även ena halvan av duon Svenne & Lotta.

Svennes vän och kollega Ulf Stjernbo berättar för Aftonbladet att Svenne blev dålig efter att ha fått corona under hösten.

”Han repade sig, men blev inte riktigt återställd. I onsdags kväll fick han åka ambulans in till Värnamo lasarett. Han somnade in under lördagsmorgonen och hans dotter och barnbarn var på plats”, säger Ulf Stjernbo till Aftonbladet.

Svenne Hedlund blev 77 år gammal.