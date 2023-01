Restade läkemedel har ökat markant – så ser Läkemedelsverket framåt

Antalet restanmälda läkemedel ökade med 54 procent under 2022 jämfört med året innan, visar Läkemedelsverkets årssammanställning. Foto: Läkemedelsverket/Bildbyrån

Christel Fransson och Maciej Turlewicz på Apoteket i Hultsfred märkte av problemet, att antalet restanmälda läkemedel ökade med 54 procent under förra året. "Vi kan nästan alltid erbjuda ett annat preparat", säger Christel Fransson, lageransvarig. Foto: Lotta Madestam

Antalet mediciner som inte gick att få tag i på apotek ökade kraftigt förra året. Med tanke på den fortsatta oron i omvärlden tror inte Läkemedelsverket att antalet restanmälningar kommer minska under året. – Ibland ligger det på kunden att den vill ha en specifik produkt, annars finns det utbytbara alternativ i de flesta fall, säger Christel Fransson, lageransvarig på Apoteket i Hultsfred.

Tar man september som exempel var nästan 500 produkter restnoterade. Av dem gick ungefär hälften att ersätta med andra preparat, men för ett tiotal produkter saknades alternativ. Efter det ökade restnoteringarna varje månad året ut.

Brist på fler sorter

Christel Fransson och Maciej Turlewicz, legitimerad apotekare, är några av alla de apoteksanställda som märkt av problemet.

– Det har alltid varit så att det finns mediciner som är restade, men på senare tid har det varit brist på fler sorter, beskriver Maciej Turlewicz situationen.

De vanligaste orsakerna till att ett läkemedel restanmäls är hög efterfrågan och problem i tillverkningen, enligt Läkemedelsverket.

Kunderna ville bunkra

När det var som mest restnoterat i fjol och rubrikerna signalerade om stor läkemedelsbrist, då kom oroliga kunder in på Apoteket i Hultsfred.

– Vi märkte det att medias nyheter skrämde upp folk, som var oroliga för att även deras medicin skulle ta slut. Så de ville hämta mer för att bunkra, säger Maciej Turlewicz.

Hur stort problem skulle du säga att det här är, med restnoterade läkemedel?

– Det händer väldigt sällan att kunden går här ifrån utan medicin. Antingen går det att lösa med exempelvis en annan styrka, eller så finns det oftast ersättningsmedicin, säger Christel Fransson.

– Så vi ser det egentligen inte som ett jättestort problem, för att vi oftast löser det med annat fabrikat, säger apotekschef Angelica Råsbacken.

Säger nej till andra märken

Sedan finns det de kunder som inte accepterar en ersättningsmedicin.

– Vissa är bestämda att de vill ha ett särskilt märke, så även om vi har sex, sju, åtta olika alternativ säger somliga nej till att byta till en ersättningsmedicin. Så ibland ligger det på kunden, säger Angelica Råsbacken.

Högsta sedan pandemin började

Totalt sett restanmäldes 1 615 förpackningar från företag till Läkemedelsverket under 2022, jämfört med 1 047 året innan. Ökningen ses framför allt under den senare delen av 2022.

Bara en gång tidigare har det varit fler restanmälda förpackningar per månad, nämligen under första delen av 2020, det vill säga under coronapandemins början.

Vad är det brist på för tillfället?

– Panodil är slut hos tillverkaren. Där är paracetamol det verksamma ämnet och vi har ett tiotal andra leverantörer, men vissa kunder vill verkligen ha Panodil. Då är det upp till kunden att välja.

– Sedan finns det mediciner som inte går att byta till annat, tillägger Maciej Turlewicz. Då måste kunden kontakta sin läkare, för att få en alternativ medicin, det är inget vi löser här på apoteket så vida det inte är akut, då händer det att vi ringer.

Ser ingen förändring

Läkemedelsverket säger sig heller inte ha någon förbättring i sikte.

– Med tanke på den fortsatta oron i omvärlden tror vi tyvärr inte att antalet restanmälningar kommer att minska under 2023, säger Johan Andersson, enhetschef på Läkemedelsverket, i ett pressmeddelande.

Samtidigt som han noterar att andelen pågående restsituation var relativt liten vid årets slut jämfört med det totala antalet marknadsförda läkemedel: 3,8 procent (2,4 procent december 2021), det vill säga 607 av 16 002 marknadsförda förpackningar.

– Så i de allra flesta fall finns det tydliga alternativ till de restanmälda produkterna, säger även han. Restsituationerna skapar dock många problem, oro och extra arbete för såväl patienter som apotek och vårdpersonal.