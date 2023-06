Ekonomichefen: "Det är ett riktigt stålbad som väntar"

Att det är kris i Vimmerbys kommuns ekonomi har Dagens Vimmerby rapporterat om under stora delar av våren. I en debattartikel på fredagen kom den rödgröna majoriteten med besked om åtgärder som vidtas här och nu.

Det handlar bland annat om inköpsstopp för allt som absolut inte är nödvändigt, stopp för icke nödvändiga investeringar och att undvika kostnader för resor och logi.

– Saken är den att det ekonomiska läget är precis så problematiskt som de beskriver. Det behöver göras flera åtgärder och vi måste sänka kostnadsmassan för att hamna rätt. Jag har inte hunnit sätta mig in i alla detaljer, men mycket känner jag igen från diskussioner och man har hela vägen velat stämma av med oss tjänstemän, säger Roger Sjögren, ekonomichef i Vimmerby kommun.

Vad de här direkta åtgärderna ger för ekonomisk besparing är svårt att säga nu, menar Sjögren.

– Nej, det går inte att säga nu. Jag vill inte sätta några pengar i det ännu, utan vill invänta KS-sammanträdet den 13 juni när man tar ett skarpt beslut också.

"Önskar det gick snabbare"

Roger Sjögren har varit med en rad med möten kring det ekonomiska läget hela våren.

– Självklart har vi pratat mycket om ekonomin rent allmänt när läget är som det är. Det går att räkna lite baklänges kring investeringar och vad vi har råd med för utrymme. Det har varit ett medskick från mig, men vilka investeringar som kan utföras är ett politiskt beslut. Nu ser läget ut som det gör och då måste man ha koll på varenda krona.

Du har pratat om det ekonomiska läget rätt länge. Tycker du att majoriteten lyssnat eller har man varit för saktfärdig?

– Visst lyssnar man, men sedan är det såklart en demokratisk process. I min roll önskar man att saker och ting skulle hända lite snabbare. Det är alltid en balans mellan att få effekt och genomarbetade beslut. Det här är en stor koloss att vända på, så det är viktigt att kunna agera väldigt när man tagit ett beslut.

Går det att få rätsida på ekonomin?

– Ja, absolut. Bara man politiskt tar de här tuffa besluten. Det här är ett första steg och vi har börjat ringa in områden man kan spara in på. Det gäller att vara ännu mer konkret nu. Det finns diskussioner om att införa det som kallas prislappsmodellen. Kortfattat, utan att bli för teknisk, innebär det att man utgår från prislappar. Det handlar till exempel om hur mycket en elev kostar i snitt och så jämför man det med andra kommuner och utgår från utjämningssystemet. Troligtvis kommer det tas ett beslut kring att gå in i det här, men vi har inte alla detaljer ännu. Det handlar om att få mer tydlighet kring vad allt kostar och att kostnaden läggs där den hör hemma.

"Handlar om obekväma beslut"

Tidigare har kommunen bland annat jobbat med demografimodellen.

– Det är en mer klassisk modell, men bara för att man använt den i budgeten i många år så behöver man inte bygga vidare på den. Man kan hamna fel år efter år också. Prislappsmodellen innebär att man inför varje år börjar om och fördelar kostnaderna. Vi har haft möte med bland annat Mörbylånga som snart går in i det här och därifrån lät det väldigt positivt.

Åtgärder som stopp för inköp och att undvika kostnader för resor och logi är ju inget som direkt retar många kommuninvånare. Hur ska du jobba för att politiken ska ta de här mer obekväma besluten som kan göra medborgare upprörda?

– I min roll handlar det om att fortsätta visa på det ekonomiska läget och hur varje respektive del ser ut. Det handlar om att vara trygg med att vi lämnar över så bra underlag som möjligt och vad det faktiskt kostar. När det gäller investeringarna har jag lyft att om vi fortsätter i den här takten så förköper vi oss. Det känner jag att man lyssnat in från politiskt håll. Min känsla är också att majoriteten vågar ta beslut och kommer göra det. Garanterat handlar det om obekväma beslut och där har de utmaning att landa i. Det kommer svida och det är ett stålbad att ta sig igenom. Men det behöver göras, annars är det stor risk att det eskalerar och bli ännu värre.