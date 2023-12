Fanns ett uppdämt behov – fick utöka antalet platser till Jägarskolan

Studiefrämjandet Öland-Småland samarbetar med Svenska Jägarförbundet, som har flera jaktvårdskretsar i regionen, bland annat i Hultsfred och Vimmerby.

Bristen på ledare har dock gjort att man inte kunnat hålla jägarskola i den här delen av upptagningsområdet på många år. Men, nu ska det äntligen bli av med start den 15 januari.

– Vi har fått många förfrågningar om jägarskola under åren. Nu har vi lyckats låna in Lars Karlsson från Fårbo. Han fick pris från Jägarförbundet för ett par år sedan, för att han haft så många jägarskolor. Han har haft över tusen elever under åren, så han är en riktig veteran, säger Erica Lindquist, på Studiefrämjandet.

Utökat antalet platser

Intresset blev över förväntan.

– Responsen blev bra direkt. Vi hade tänkt oss en mindre grupp med tio-tolv personer, men den blev full på två dagar, så nu har vi öppnat upp för fler och har en handfull platser kvar.

– Vi har de födda på 1940-talet till 2010-talet som anmält sig. Det är de bästa grupperna, när det är väldigt blandat i ålder och erfarenhet.

Vad tänker du kring att så många är intresserade?

– Jättekul! Jag blev nästan överrumplad över responsen, det märks att det är ett uppdämt behov. Vi har dessutom fått idel positiva hejarop från de som tyckte det var roligt. Det brukar annars kunna bli lite kommentarer, som ”usch och fy” och "mördare”, det är lite tråkigt. Alla har rätt till sin åsikt, men det är jätteviktigt att det finns en utbildad jaktkår, säger Erica Lindquist.

Olika delar på olika platser

Kursen inleds med en teoretisk del i Vena Bygdegård, följt av den praktiska, som kommer att förläggas till Målillaortens Jaktskytteklubb. Där finns dock ingen provbana, utan proven avläggs i Spångenäs.

– Vi förhandlar med älgparken i Tuna, där vi kan titta på klövvilt och hur man hanterar fällt vilt. Det är mycket hygien att tänka kring ett fällt vilt som ska bli livsmedel. Den praktiken är svår att läsa sig till, så vi hoppas kunna vara på Tuna Älgpark för en praktisk dag, säger Erica Lindquist som vill understryka att man får bra hjälp med handledning – men att man ska vara beredd på att det krävs lite pluggande när man går jägarskolan.

– Det blir 12-15 träffar där vi metodiskt arbetar oss igenom jaktens alla delar under teorin, så det kräver lite av kursdeltagaren. Men så har vi också en av världens bäst utbildade jägarkår, dels för att det är obligatoriskt att utbilda sig i den här formen.