SMHI VÄDERVARNAR – SNÖFALL KAN GE PROBLEM I TRAFIKEN

Delar av Jönköpings län, Östergötlands län och Kalmar län har fått en gul varning utfärdad av SMHI. Varningen gäller mellan söndag den 14 januari klockan 22 och måndag den 15 januari klockan 10.

”Ett lågtryck med tillhörande snöfallsområde rör sig in över västligaste Svealand under söndagskvällen och fortsätter i sydostlig riktning under intensifiering. Snöfallet väntas vara ymnigt och ge mängder upp mot 10 centimeter och i den ostliga delen av varningsområdet kan lokalt 15 centimeter snö falla fram till måndag förmiddag”, skriver SMHI på sin hemsida.

Snöfallet kan skapa problem i trafiken genom att trafiken går långsammare på grund av halka, snömodd, dålig sikt och snörök. Framkomligheten kan vara begränsad på vägar som till exempel inte hunnit snöröjas eller på grund av trafikolyckor. Det finns även risk för förseningar inom buss-, tåg- och flygtrafiken samt inställda avgångar.