Skarpare varning för ishalka – nära Kalmar län

Under onsdagen har SMHI utfärdat en gul vädervarning för i princip hela Götaland. Samtliga kommuner i Kalmar län faller inom varningsområdet.

Det handlar om att det under natten mot fredag och på fredag morgon väntas inslag av regn och blötsnö, som kan frysa till på vägarna och orsaka plötsligt ishalka med trafikproblem som följd.

Varningen gäller mellan 02.00 och 09.00 på fredagsdygnet.

"Natten till fredag rör sig ett nederbördsområde in västerifrån. Det börjar troligen som snö men övergår delvis i regn. Då vägytorna är kalla väntas regnet frysa till is på vägarna med halkproblem. Även underkylt regn kan förekomma. Under morgonen och förmiddagen drar nederbörden bort och temperaturen stiger och risken för ishalka avtar", skriver SMHI.

Det är osäkert hur mycket snö som kan komma att falla innan det övergår i regn. Lokala variationer kan förekomma.

"Det är även osäkert hur mycket inslag av underkylt regn det blir, störst risk är det i västra delen", skriver vädermyndigheten.

Uppdatering, torsdag:

SMHI har skärpt varningen för inre Götaland. Det är en orange vädervarning för Jönköpings och Kronobergs län. Varningen går längs med hela den västra delen av Kalmar län, men här är det fortsatt en gul vädervarning. Varningen gäller från midnatt till 09.00.

"Omfattningen av det underkylda regnet är svårbedömt och kan bli både mer utbrett eller mindre mängder. Nederbörden kan även inledningsvis falla som snö, vilket då minskar mängderna underkylt regn", skriver SMHI.