Här är de 16 ungdomar som får pengar av Ansgarius-stiftelsen

I nästan tio års tid har Vimmerby IF delat ut stipendier från Ansgarius-stiftelsen till Vimmerbyungdomar som studerar på eftergymnasial utbildning.

Vimmerby IF fick en stor summa pengar av Ansgarius-stiftelsen. Stiftelsen skapades av den nu framlidne Bengt Ansgarius Svensson redan 1983 och bakgrunden till just den här utdelningen var att den välkände entreprenören uppskattade VIF:s engagemang i det lokala integrationsarbetet.

Stipendiet har genom åren gått till ungdomar med utomnordisk härkomst och ska stimulera ungdomarna till eftergymnasiala studier.

För 2023 är det 16 ungdomar som fått 10 000 kronor vardera att använda för studierelaterade kostnader.

De 16 ungdomarna är följande: Herolind Mataj (sjuksköterska), Ibrahim Assaf (sjuksköterska), Khaled Bahaduri (sjuksköterska), Jonis Fenikh (jurist), Aziz Abdul Majed (ekonom), Jaafar Mohammed (fastighetsförvaltare), Hanin Mohammed (samhäll/sociologi), Kamiran Reshou (ekonom), Josef Fenikh (mäklare), Alba Omega (journalist), Adyia Mohammed (mäklare), Tamina Mohammad (samhällsvetenskap), Jihad Assaf (tandtekniker), Ali Mohammed (retail marketing), Sara Assaf (sociologi), Shala Ishik (international affairs).

Vill samla alla

Under de här åren har Vimmerby IF delat ut totalt en miljon kronor. Mellan åtta och 16 ungdomar har fått stipendier per år.

"Nu upphör utdelningen då vårt uppdrag är avslutat. Vi tackar framlidne Bengt Ansgarius och hans familj för det förtroende och det ansvar vi fått att dela ut dessa prestigefyllda stipendier till så många studenter från Vimmerby. Vår ambition i VIF är att i sommar samla alla de studenter som genom åren fått stipendium och då försöka summera vad stipendierna gett för effekt för varje enskild person och vart studierna ledde till för yrkesval och var i Sverige eller utlandet de nu är verksamma. Kan bli en fin dokumentation för eftervärlden", skriver VIF.

– Väldigt glädjande att få detta stipendie, stort tack. Det uppskattas verkligen och kommer vara till stor nytta nu när böckerna är så dyra, säger Jonis Fenikh.

– Detta ger mig en ovärderlig hjälp i mina studier. VIF är en fantastisk förening, som betyder mycket för mig, säger Tamina Mohammad.