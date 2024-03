Åbro släpper ny produkt – vill driva med svenskarna

Nu den 1 mars släpper Åbro Bryggeri sitt allra senaste tillskott på Systembolagets hyllor. Produkten som heter "The Bear" beskrivs vara en blinkning till svengelskan och både namnet och designen bygger på konceptet "A Swinglish Layer From Small Land".

"Sverige är ett litet land med stort självförtroende. Vi är internationella och lär oss tidigt att prata engelska. Vi guidar självsäkert taxichauffören ”you go right fram here”, talar världsvant med kyparen ”please tell the cock not so hot” och upplyser okunniga turister om att ”there are no polar beers in Stockholm”. Men vi har också självdistans och förmågan att kunna skratta åt vår svengelska, något som Åbro Bryggeri vill hylla genom varumärket The Bear", skriver Åbro i ett pressmeddelande.

– The Bear är inte bara ett gott öl, utan också en lekfull hyllning till hur vi svenskar omfamnar och skapar en egen och ibland knasig version av det engelska språket. Vi tror och hoppas att den humoristiska kopplingen till svengelskan gör inte bara ölet till en dryck, utan också till en källa för skratt och gemenskap, säger Camilla Wideén, varumärkeschef på Åbro Bryggeri.

Släpps i 367 butiker

Det humoristiska budskapet återspeglas även på burkens layout.

– Hela processen med The Bear har varit både inspirerande och riktigt kul. När idén och designen började växa fram bjöd den på många igenkännande skratt och roliga historier som var svåra att värja sig mot. Vi hade som mål att addera något nytt till ölkategorin och med The Bear vill vi göra det genom en varm och inkluderande tonalitet i kombination med en enkelt, avväpnade och lustfylld design säger Fredrik Svalstedt, Senior Client Director och Partner på Pond Design.

Ölet lanseras på 367 Systembolagsbutiker runt om i landet under fredagen. Den beskrivs vara en lättdrucken medelfyllig ljus lager med mild beska, byggd på friskt vatten från Åbro Bryggeris egen källa och har en alkoholhalt på 5,0 procent.

"Kort och gott, A beer for every tillfälle. It fits both the sill and the chips and dips. Drink it when you cook food, hang out with friends and family, or when you watch the game. Chairs from a swinglish bear beer", skriver Åbro.