VIMARHEM SKA SÄLJA LÄGENHETER: "INTE RÄTT ÄGARE"

Vimarhem ska nu sälja sina lägenheter i Locknevi. "Viktigt att det blir rätt ägare", säger Magnus Danlid (C). Bilden är ett montage.

Det har varit både äldreboende och boende för ensamkommande asylsökande barn. Nu är det lägenheter – men Vimarhem har tagit beslut om att sälja Nygård i Locknevi. – Vi har tagit det beslutet i styrelsen, bekräftar Vimarhems ordförande Magnus Danlid (C).

Det kommunala bostadsbolaget har haft svårt att hyra ut lägenheterna i Locknevi. Längre tillbaka fungerade fastigheten som äldreboende och under den stora flyktingkrisen var det också boende för ensamkommande asylsökande barn.

Just nu bor endast en hyresgäst i Locknevi. Totalt finns det sju lägenheter i två huskroppar och den stora huskroppen står helt tom.

Vimarhem tog vid sitt senaste styrelsemöte beslut om att sälja Nygård, vilket Dagens Vimmerby nu kan avslöja.

– Det stämmer. Vi har haft diskussioner om situationen i Locknevi, försökt hitta lösningar och jag vet att uthyrningen har jobbat hårt med det. Vi försökte bland annat att sänka hyran med 1 000 kronor, men det har inte hjälpt och nu har vi en hyresgäst där. Vi hade en period med lite fler hyresgäster, men nu har det backat, säger Magnus Danlid (C), ordförande i Vimarhem.

Bolagets vd Johan Oléhn har nu fått i uppdrag att ta kontakt med mäklare för att utröna intresset.

– Det är inget som brådskar så, men med den här utvecklingen – att kostnaderna är större än intäkterna – kan vi inte fortsätta att ha så låg uthyrningsfrekvens. Då måste vi testa marknaden. Men vi är såklart glada för den hyresgäst vi har, men det skulle behöva vara fler, säger Magnus Danlid.

"Viktigt med rätt ägare"

Det är ännu tidigt i processen och Magnus Danlid är sparsam med vissa detaljer. Han vill inte säga något om en förväntad prisbild.

– Jag vill vänta med att säga vissa saker tills vd har varit i kontakt med mäklare. Men generellt sett är det marknaden som sätter ett pris, så det är svårt för mig att ha någon tanke på vad det skulle kunna handla om.

Vimarhems ordförande anser att Nygård är i bra skick.

– Vi har underhållit och rustat upp anläggningen. Vi har relativt nyinstallerad bergvärme. Det är absolut en anläggning som fortsatt kan utvecklas, men den håller gott skick.

Vad tror du om intresset?

– Det borde vara stort intresse. Jag ser stora möjligheter att uveckla anläggningen, men Vimarhem är inte rätt ägare. Bästa tycker vi i Vimarhem vore om det blev permanent boende där, men en annan ägare kanske tänker sig tillfälliga boenden. Det finns mycket man skulle kunna göra under sommaren med turism eller rikta in anläggningen på jakt och fiske under en del av året. För oss är det väldigt viktigt att det blir rätt ägare, så vi kommer ha krav på en vision och ambition kring vad man vill göra med anläggningen.

När kan det komma ut på marknaden?

– Vi hoppas att det kan komma ut innan sommaren i alla fall.