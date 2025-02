Kommunens fastighetsaffär i hamn – han är nye ägaren

Försäljningen av kommunens fastighet Nygård i Locknevi är klar. Köpet blev färdigt under gårdagen, och trots att slutpriset landade en bit under utgångspriset på 1,5 miljoner är Vimarhem nöjda med både försäljningen och köparen.

– Det är en helhetslösning som vi är nöjda med, säger Vimarhems ordförande Magnus Danlid (C).