Ostadigt, svalt och regnigt – inget optimalt väder i student- och skolavslutningstider

SMHI:s meteorolog Erik Höjgård-Olsen tittar närmare på tiodygnsprognosen för Kalmar län och berättar att länsborna får räkna med ostadigt och svalt väder de kommande dagarna. Temperaturerna är ganska blygsamma, mellan 15 och 20 grader, och ligger under de normala för årstiden.

Så här ser prognosen ut dag för dag.

Tisdag eftermiddag:

Ett område med regn och skurar passerar under dagen över sydligaste Götaland och Öland på tisdagseftermiddagen.

– Vi har regnskurar, framför allt över södra halvan av länet och det täcker i princip hela Öland i detta nu. Regnet ska röra sig bort österut när sen eftermiddag övergår i kväll vid 17–18-tiden. Det skulle kunna förekomma något inslag av åska dessförinnan och om det sker en förstärkning och kommer efterföljande skurar under kvällen skulle det kunna förekomma åska i samband med dem. Det kan bli aktuellt på fastlandet, men jag vill inte utesluta Öland, säger Erik Höjgård-Olsen.

Onsdag:

Skurarna drar bort under natten mot onsdag. Mycket tyder på att det blir en molnig start i länets södra halva och en solig start i länets norra halva.

– Det ser ut som att det klarnar upp i den norra halvan av länet och då kan det bli en ganska solig start under morgondagen. Över den södra halvan av länet ligger molnen kvar under natten och därmed risken för någon enstaka ytterligare skur under natten. Det blir efterhand växlande molnighet under morgondagen och nya skurar till eftermiddagen, också dem med risk för inslag av åska. Det är alltid svårt att precisera mängd när det handlar om skurar, men det kan bli omkring tio millimeter. Till kvällen mattas skurarna av, säger Erik Höjgård-Olsen.

Regniga eftermiddagar

Torsdag (skolavslutningar för elever i grundskolan):

Det klarnar upp i hela länet under natten till torsdag och leder till att det blir en solig start i hela länet på torsdag morgon.

– Sedan ökar molnigheten under förmiddagen och det blir nytt regn eller möjligtvis nya skurar från torsdag mitt på dagen.

Fredag (Vimmerby gymnasiums studentdag och skolavslutningar för elever i grundskolan):

Ännu en gång klarnar vädret upp torsdag kväll och natten mot fredag och kan återigen ge en solig morgon.

– Sedan mulnar det på från sydväst fredag förmiddag och nya skurar är att vänta framåt eftermiddagen.

Solig start och regnig fortsättning, hur stor är säkerheten i prognoserna för onsdag, torsdag och fredag?

– Solig morgon och växlande molnighet känns relativt tryggt i prognosen, men det som är otryggt är just förekomsten av skurar. Att det är risk för skurar i hela länet under samtliga dygn känns troligt, men skurar i sig är lokala fenomen. Vimmerby kan få regn, men Västervik behöver inte få regn. Tyvärr är det den verkligheten vi har att förhålla oss till när det handlar om just skurar och åska.

Regn riskerar att förstöra GP-tävlingen

Lördag och söndag (GP-tävling i speedway i Målilla på lördag kväll):

Det ostadiga vädret ser ut att fortsätta resten av veckan och lite varmare luft väntas ta sig in söderifrån. Det ser ut som att det blir omkring 20 grader både lördag och söndag.

– Det blir fortsatt regn eller ostadigt väder, men det ser faktiskt ut som att lördag dag kan bjuda på mest uppehållsväder om än ganska mycket moln. Vi har en front med mer ihållande regn som rör sig in från sydväst lördag kväll och fronten rör sig över hela länet och behöver nog fram till och med söndag förmiddag på sig innan den passerar.

Ett tungt besked för de som har planer på att se lördagens GP-tävling i Målilla.

– Det ser riskabelt ut. Behöver man uppehåll är det tråkiga besked. Lördag kväll ser det ut som att det är ett ihållande, homogent regnområde som passerar och det behöver nästan tolv timmar på sig. Det är mer lokala skurar söndag kväll, men även här är det risk för regn. Söndag dag är lite mellan två regnområden, det som har dragit bort söndag förmiddag och nästa som nalkas framåt söndag eftermiddag/kväll.

Hur ser vädret ut för början av nästa vecka?

– Det ser ut som att det kommer hålla i sig runt 20 grader. Risk för skurar och olika typer av molnslag är lite för detaljerat på en veckas sikt.

Oklart vad det blir för väder på midsommar

Vad det blir för väder på midsommarafton är för tidigt att sia om.

– Det kan jag inte säga mycket om. De som går och väntar på sommarvärmen får kanske vänta ett tag till, men det ser ändå ut som att det är lite varmare luft på ingång mot slutet av nästa arbetsvecka och fram mot midsommar. Det är med en stor osäkerhet. Det ser ut som att det finns en tendens till att det är lite varmare luft som sveper in, men det är ingen sommarvärme.