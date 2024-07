Från Kiruna till Ystad på inlines – då passerar Oliver Vimmerby

Oliver Eriksson kommer i sommar lägga tre veckor på att åka inlines från Kiruna till Ystad för att samla in pengar till ALS-forskningen. Foto: Privat

På nittiotalet gjorde Oliver Erikssons pappa en insamlingsresa för Rädda Barnens räkning genom hela Sverige – på inlines. Oliver har länge velat göra något liknande, och i sommar lägger han tre veckor på att även han rulla från Kiruna till Ystad på inlines. Drömmen är att samla in en halv miljon kronor till Börje Salmings stiftelse för ALS-forskning. 30 juli passerar han Vimmerby och stannar till i Hultsfred. – Då får man gärna tuta och vinka glatt! säger Oliver.

Projektet Rulla för ALS 2024 har länge varit en dröm för Oliver Eriksson, men har varit svårt att genomföra samtidigt som Oliver varit aktiv hockeymålvakt på elitnivå. Nu har han lagt den egna hockeykarriären på hyllan, och i höst väntar ett tränaruppdrag i Tyskland. I sommar har Oliver fyra veckors semester, och tre av dem har han vigt till att samla in pengar till ALS-forskningen.

– Jag har velat göra samma resa som pappa gjorde, och kollade runt lite var man skulle kunna göra skillnad. Jag fastnade starkt för Börje Salmings stiftelse. Det är nog för att jag själv spelat hockey, och Börje har varit en stor inspirationskälla, för både hockeyspelare och andra idrottare i Sverige. Man har sett Börje lite som en supermänniska. Hälsosam och vältränad – så man förstår att vem som helst kan verkligen drabbas av den här sjukdomen. Det finns än så länge inget botemedel, och jag känner att jag vill göra skillnad där, på det här sättet.

Startar på Börje Salmings gata i Kiruna

14 juli startar Oliver i Kiruna, på Börje Salmings gata. Sedan har han planerat för tjugo dagars inlinesåkning genom landet. Inför projektet har han både fått godkänt och stöd från Börjes familj.

– Jag kommer ta en vilodag hemma i Avesta när jag kommer dit. Jag tror det kan vara välbehövligt. Förutom den dagen kommer det i snitt bli strax över tio mil om dagen.

– Pappa körde kustvägen ner från Norrland, men det är omöjlig idag i och med motorvägarna som byggts, så jag kommer ta inlandsvägen från Kiruna. Det kan vara långt mellan städerna där, så sträckorna varierar. Det kan bli sju mil en dag och sexton mil en annan, förklarar Oliver.

Drömmer om en halv miljon till forskningen

Att sprida kunskap om sjukdomen, och samla in pengar till forskningen är hela projektets syfte.

– Målet är att sprida kunskap om ALS, och drömmen är att samla in 500 000 kronor. Skulle jag inte nå upp dit så är jag ändå glad och nöjd. Alla medel som kommer in är viktiga för att forskningen ska kunna hitta bättre bromsmediciner och helst ett botemedel. Oavsett summa som vi lyckas dra in så är jag glad!

Under resans gång sponsrar både privatpersoner och företag med boende längs vägen. Än har Oliver inte hittat något i Hultsfred där han planerar en övernattning innan han rullar vidare mot Kosta.

– Många ställen har ställt upp och låter mig och följebilschauffören bo hos dem. Vi har några boenden kvar att försöka lösa, bland annat i Hultsfred.

Hur känner du inför hela utmaningen? Är det något som oroar dig?

– Lite orolig är man såklart. Det är så mycket som kan hända efter vägen, och framför allt för trafiken är jag lite orolig. Nu när jag har varit ute och tränat så tycker jag de flesta bilar visar respekt, men några få är nästan och snuddar lite på benen och det är lite läskigt. I november opererade jag dessutom höften. Det kan bli en utmaning också. Men jag har duktigt folk som har hjälpt mig med rehab, kost och upplägg och så, och de tror att det ska funka. Kanske inte smärtfritt, men det skulle det nog inte bli ändå, skrattar Oliver och tillägger att det känns bra och att han känner sig optimistisk inför den långa åkturen.

Via instagramkontot @rullaforals2024 går det att följa både Olivers förberedelser, och senare själva resan. Där finns också en länk till insamlingen för den som vill bidra.

– Under resans gång kommer jag lägga upp mycket på Instagram och försöka göra lite dagsvloggar där man kan följa de olika etapperna. Jag kommer uppdatera så ofta som möjligt om plats och hur långt jag har kvar till de olika ställena, så folk får chansen att möta upp och välkomna mig! Jag stannar gärna och pratar en stund!