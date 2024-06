PER TILLBAKA IGEN – SKA SÖKA KÄRLEKEN I TV

Per Solberg dyker upp i tv-rutan igen och söker kärleken. Foto: TV4/Pressbild

Redan 2018 sökte Per Solberg kärleken i tv. Nu gör han comeback och deltar i TV4:s nya satsning "Bonde söker fru – andra sommaren".

Bonde söker fru är ett omåttligt populärt program. Så pass att TV4 nu väljer att växa med ytterligare ett program vid namn "Bonde söker fru – andra sommaren".

I det nya programmet får fem folkkära bönder från tidigare säsonger chansen att hitta kärleken igen. Det gör att Per Solberg, 39, från Främsteby utanför Vena dyker upp i tv-rutan ännu en gång.

"Per medverkade i säsong 13 av Bonde söker fru, men är nu singel sedan ett par år. Han tror starkt på hela konceptet då det fungerade sist, även om det inte varade livet ut. Per är en positiv glädjespridare, som förutom att arbeta med skogen även förmedlar gårdar och att spela musik på fritiden. Per är gudfar till sina syskonbarn och missar aldrig en fotbollsmatch när de spelar. Pers dröm är att hitta sin soulmate, och förhoppningsvis få egna barn i framtiden", skriver TV4 i ett pressmeddelande.

Redan nu går det att skriva brev till Per Solberg och övriga fyra deltagare. Programmet kommer att ha premiär under våren 2025 och som vanligt är Linda Lindorff programledare.

– Bonde söker fru har under årens lopp haft en rad fantastiskt karismatiska bönder som snabbt blivit tittarfavoriter hos folket hemma i sofforna. I många fall har det blivit livslång kärlek, men det finns några som fortfarande letar efter den rätta. Därför ger vi nu fem tittarfavoriter en ny chans att hitta kärleken i tv igen, säger Linda Lindorff i ett pressmeddelande.