Solberg om comebacken i tv: "Hoppas hitta hon med stort H"

TV4:s beskrivning av Per:

"Per medverkade i säsong 13 av Bonde söker fru, men är nu singel sedan ett par år. Han tror starkt på hela konceptet då det fungerade sist, även om det inte varade livet ut. Per är en positiv glädjespridare, som förutom att arbeta med skogen även förmedlar gårdar och att spela musik på fritiden. Per är gudfar till sina syskonbarn och missar aldrig en fotbollsmatch när de spelar. Pers dröm är att hitta sin soulmate, och förhoppningsvis få egna barn i framtiden", skriver TV4 i ett pressmeddelande.