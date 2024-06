Ännu en klassisk midsommar att vänta – så blir vädret där du bor

Strålande sol och värme har bytts mot regn och åska i vårt område under den senaste tiden.

På fredag är det dags för midsommarafton, en dag som många människor spenderar utomhus tillsammans med familj och vänner, äter jordgubbar, sill och nypotatis, leker lekar och dansar runt midsommarstången.

"Klassiskt, svenskt sommarväder"

Med bara några dagar kvar till midsommarafton ser chansen för uppehållsväder lovande ut.

– Som prognosen visar nu ser det väl ut som att det kommer vara ganska klassiskt, svenskt sommarväder med växlande molnighet och temperaturer som kommer ligga omkring 20 grader, eller kanske lite drygt 20 grader. Det blir mest uppehåll, men det finns utrymme för att det skulle kunna bli någon enstaka regnskur, säger Linnea Rehn Wittskog.

Var är det mest troligt att det kan falla regn?

– Det går inte att precisera exakt var regnet kommer hamna, ifall det kommer hamna någonstans. Det är också väldigt tidigt och det är nog bäst att man kollar vädret på morgonen och har koll på radarn som vi har i vår app. Då kan man se när det är dags att gå ut och äta midsommarlunchen. Det är så småskaliga lokala fenomen att det är väldigt svårt att säga exakt var skurar hamnar. Just nu ser det ut som att det ska vara mestadels uppehållsväder.

Ett lågtryck med tillhörande regn tar sig in från sydväst under midsommarhelgen och ser ut att nå Kalmar län under natten mot midsommardagen.

– Det är ett lågtryck som drar in under natten till lördag (midsommardagen) och det är klart att det finns en risk för att det kan gå lite snabbare och att regnet letar sig in redan under kvällen på midsommarafton.

Soligt precis före midsommar

Tittar man på prognosen för torsdagen, dagen före midsommarafton, blir det sol och dryga 20 grader.

– Det kommer bli väldigt soligt, möjligtvis att det kan blåsa en hel del under torsdagen men att det ändå är soligt och uppehåll.

Det är inget väder som kan följa med in på midsommarafton?

– Man hade nästan önskat att det var midsommar på torsdag istället med tanke på vädret. Som det ser ut är det ett lågtryck som närmar sig från sydväst, vilket gör att molnigheten kommer öka på lite grann under midsommarafton. Sedan kommer det regna under midsommardagen och det finns alltid en osäkerhet kring hur snabbt vädersystemen rör sig.

Hur pass säker är prognosen för midsommar?

– Hyfsat säker. Det som är lite osäkert är väl hur snabbt regnet tar sig in, om det kanske redan blir på kvällen eller om det dröjer till natten.