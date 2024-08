Vargreviret i länet – nu har paret fått flera valpar

Kalmar och Kronobergs första vargrevir upptäcktes i oktober för snart två år sedan. Då fångade en viltkamera att två vargar gick tillsammans i ett område öster om Kosta.

Våren 2023 föddes en valp i reviret, men den vargvalpen blev överkörd söder om Linköping i april i år. Vargen hade då vandrat iväg från reviret.

Spårningar av vargarna på snö och DNA-analys av spillning och urin har visat att vargreviret omfattar minst två kvadratmil över gränsen mot Kronoberg.

– Men vi tror att reviret är avsevärt större än den verifierade ytan, säger Anders Karlsson, avdelningschef på Länsstyrelsen.

Inventeringsperiod snart

Under inventeringsperioden som startar 1 oktober och pågår i sex månader kommer Länsstyrelsen att dokumentera familjegruppen genom DNA-analys och spårningar. Allmänheten uppmanas då att rapportera in eventuella spår eller andra observationer, vilket är särskilt viktigt under inventeringsperioden.

Djurägare i området uppmanas att se över sina stängsel då angrepp på tamdjur kan ske. Får och getter är mest utsatta för angrepp och Länsstyrelsen erbjuder bidrag för att anlägga rovdjursavvisande stängsel.

"Tamdjursägare kan även anmäla sig till en tjänst som heter rovdjurs-sms för att kunna öka tillsynen för att skydda sina djur när ett rovdjursangrepp dokumenterats", skriver Länsstyrelsen.

Under senaste inventeringsperioden påträffades 375 vargar i Sverige.