Butiker fick slå igen och bankomater funkade inte: "Blir ett moment 22"

Butiker fick slå igen, det gick inte att tanka eller ta ut pengar. Det omfattande strömavbrottet lamslog Vimmerby under söndagen. – Det är inte för inte som man pratar mycket om den egna hemberedskapen, säger Håkan Westerback, säkerhetssamordnare i kommunen.

Under flera timmar mitt på söndagen var elförsörjningen utslagen i stora delar av Vimmerby. Det var på förmiddagen som de första rapporterna kom och det omfattande strömavbrottet pågick sedan i ett antal timmar. Först vid 15.15-tiden var strömavbrottet helt åtgärdat och samtliga hade fått tillbaka strömmen, meddelade Vimmerby Energi och Miljö AB.

Strömavbrottet lamslog Vimmerby och samtidigt hade operatören Telia bekymmer. Butiker fick stänga, det gick inte heller att tanka eller ta ut pengar.

– Vi vet inte riktigt. Vi ska göra en analys veckan som kommer. Det är en del utrustning hos oss som gått sönder också och jag vill inte sitta och gissa, sa VEMAB:s vd Olle Fogelin under gårdagen.

Fick slå igen i flera timmar

Ica Kvantum var en av butikerna som fick slå igen.

– Vi har bra backup och kan köra i två och en halv timme egentligen, men ville inte släppa in kunder när det var mörkt i butiken. Vi höll stängt under drygt två timmar. Det krävs betydligt längre tid för att varor ska gå sönder, men när det gått två timmar blir det förstås en osäkerhet över hur länge det kommer pågå, säger Per Lindqvist, ägare av Ica Kvantum.

Hur mycket förlorar ni på det här?

– Jag har inte grottat ned mig fullt ut kring hur de här timmarna slog, men det är som det är. Utifrån det perspektivet var det rätt dag. Det hade varit värre om det var mitt på dagen en tisdag eller onsdag. Så ur ett försäljningsperspektiv är vi tacksamma över vilken dag och vilka timmar det var. Sedan blir det alltid efterdyningar av något sådant här och det tar tid att rulla upp alla grejer igen och alla omstarter man får göra. Men nu är vi igång igen för fullt, säger han på måndagsförmiddagen.

Vissa andra butiker kunde öppna upp igen tidigare, men kring området där Ica Kvantum ligger dröjde det extra länge.

– Man löste det på ett bra sätt rent personalmässigt. Vi stängde och hade personal som stod i entrén och förklarade varför vi inte kunde ha öppet.

Gick inte att tanka

Håkan Westerback är säkerhetssamordnare i kommunen och säger att man under måndagen inte vet vad det berodde på.

– Informationen ni har fått är samma som vi har. Man kommer jobba med det nu under veckan att ta reda på orsaken till det hela. Att det var så pass länge är ovanligt, men det är inte klarlagt vad det berodde på. Vi får se vad VEMAB:s analys visar, säger han.

För kommunen innebär en sådan här sak mycket arbete.

– Vi behöver aktivera planer för om det blir ännu mer långdraget. Nu blev det som tur var inte det.

Under delar av strömavbrottet gick det inte att tanka eller ta ut pengar.

– Det är inte för inte som man gått ut från nationellt håll och tryckt på den egna hemberedskapen. Klart att det är oturligt om man precis behövde tanka just då, men att man ska ha kontanter hemma har man tryckt på i tio år. Sedan blir det extra oturligt att affärerna får stänga för att de inte kan ta betalt. Det blir ett moment 22 av det hela.

Håkan Westerback säger att man får se det som en bra övning.

– När det inte pågick längre än i några timmar, så blir det en bra, skarp övning. Vi får komma igång och aktivera arbetet kring den samhällsviktiga planeringen när sådant här sker.