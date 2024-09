Arrangemang växer sig allt större – ska man lyckas slå fjolårets rekord?

Ett 100-tal personer är engagerade ideellt med alla förberedelser under året – nu är man framme vid målet. På lördag arrangeras Lönneberga Mat & Hantverk för 15:de gången. Nu med ännu fler utställare.

Lönneberga hembygdsgille är framme vid sitt stora event, som kommit att bli en riktig höjdpunkt där tusentals personer väntas besöka ortens hembygdsgård.

– Så många besökare som det var i fjol har det aldrig varit tidigare, vi uppskattar antalet till 3 000-4 000, säger Malin Jonsson i arrangörsgruppen.

Växer och växer

Inte bara intresset för arrangemanget växer – antalet utställare blir också allt fler. I år är ett 80-tal utställare anmälda, alltifrån stammisen Agneta Granvik från Hultsfred, som varit med alla år förutom premiäråret 2008, till gästkonstnären Lina Anemyr, som visar sina blyertsteckningar för första gången.

– Vi har tagit in runt tio fler utställare i år eftersom intresset är så stort. Men vi vill också bredda oss med fler olika saker. Eftersom många av de som deltagit tidigare vill återkomma, måste man nästan ta in fler om vi ska få in nytt, säger Malin Jonsson som kan se att antalet i det närmaste fördubblats sedan starten.

Fullmatat program

Utöver alla utställare finns veterantraktorer och hembygdsgillets egen stenbrytare är igång vid två tillfällen, Silverdalens brandvärn är på plats med sina brandbilar och ger tips om hur man ska agera vid en brand eller hjärt- och lungräddning, för att ge några exempel.

För musikunderhållningen svarar durspelarna Fyrklövern och hemvändaren Urban Gunnarh på fiol.

Mycket att göra för de yngsta

Programmet för barn är fullmatat med allt ifrån ponnyridning och möjligheten att göra hotell för vildbin till en workshop där man får dekorera stenar och pysselverkstad där man kan rita sina egna ansiktsmasker.

– Barn kan även leta gamla prylar i hembygdsgården och få en överraskning då de lämnar in rätt svar, prova på höhoppning, gå en inte-stöta-marken-bana eller prova att gå på styltor, berättar Malin Jonsson.

Vad tror du om möjligheterna att slå fjolårets rekord i besökare?

– Det känns som chansen finns i alla fall. Det är inget vi siktar på egentligen, men det är förstås roligt när man hittar ut till Lönneberga hembygdsgård, att det blir en mötesplats.

Rättelse: Det uppgavs felaktigt i rubrik och faktaruta att det var hela listan med nykomlingar, när det i själva verket var ett axplock. Vi beklagar misstaget.