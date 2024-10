Mångåriga traditionen för ungdomar inställd – ”Försöker hitta alternativ”

Den traditionsenliga lussevakan för kommunens niondeklassare har ställts in på grund av nya regler från Arbetsmiljöverket. Foto: MostPhotos

Att niondeklassarna från de båda högstadieskolorna i Vimmerby gemensamt håller lussevaka på lucianatten är en mångårig tradition och något som många elever ser fram emot under hela sin högstadietid. Nyligen fick föräldrar och elever besked om att traditionen nu är hotad, och att det i år inte bli någon lussevaka alls på grund av nya regler från Arbetsmiljöverket.

Lussevakan har tidigare varit ett evenemang för niondeklassare som genomförts i samarbete mellan både Vimarskolan och Astrid Lindgrens skola. Lärare och elever har under kvällen och natten innan lucia haft gemensamma aktiviteter och lekar och tillsammans vakat in luciamorgonen, något som medfört få timmars vila mellan arbetspassen för de lärare som medverkar under natten.

På grund av nya regler från Arbetsmiljöverket som säger att anställda behöver minst 11 timmars vila mellan arbetspassen har nu skolorna gemensamt bestämt att det nu är slut på lussevakan i den tappning som varit.

– Jag har ingen annan kommentar utöver det som jag informerat elever och vårdnadshavare om, nämligen att vi har organisatoriska svårigheter att lösa Lussevakan i och med Arbetsmiljöverkets regler om 11-timmarsvila för personal, skriver Vimarskolans rektor Pernilla Begu i ett mejl till vår tidning.

Många elever har uttryckt besvikelse efter beskedet, något som rektorerna på båda högstadieskolorna har förståelse för. Förhoppningen är att kunna hitta på en aktivitet som inte behöver strida mot Arbetsmiljöverkets regelverk.

– Vi försöker hitta alternativ på aktivitet i samverkan med elevråd som kan genomföras utifrån det regelverk vi har att förhålla oss till. I dagsläget är detta inte klart, skriver Begu.