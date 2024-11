Ingen ljusning i sikte för bolaget – konsultkostnader stor del av underskottet

Under onsdagen kommunicerade det kommunala bolaget Vimmerby Energi & Miljö lika mörka nyheter som man gjorde tidigt i somras. Det var under en pressträff på bolagets kontor som vd Olle Fogelin och administrativ chef Marie Arvidsson redogjorde för det mörka läget.

Underskottet för helåret ser ut att landa på 8,5 miljoner kronor. Det är en bra bit över 20 miljoner sämre än det budgeterade överskottet på cirka 14 miljoner kronor.

Orsakerna till det är flera. Inte minst fjärrvärmen. Där är prognosen minus 16 miljoner jämfört med det budgeterade nollresultatet. Det handlar om minskade intäkter till följd av att 18 bolag, däribland den kommunala systern Vimarhem, gick till Fjärrvärmenämnden. VEMAB fick inte ta ut den nya taxan förrän beslut kommit i nämnden och de sista besluten kom i slutet av oktober. I delårsrapporten får det stor påverkan.

– Fjärrvärmen är den stora differensen mot budgeten, säger Marie Arvidsson.

– Nivån är sig ganska lik, men tittar man på fördelningen är den lite annorlunda. Fjärrvärmen är fortsatt under hård press, säger Olle Fogelin.

Höga konsultkostnader

Men även bolagets konsultkostnader är en stor bov i dramat. Budgeterat var kostnader på två miljoner, men det bedöms fortfarande landa på åtta miljoner.

– Vi håller på med ett förändringsarbete i våra verksamheter och har lyft in extern kompetens. Det är konsulter som hjälper oss med arbetsmiljöfrågor och diverse olika saker. Vi behöver det för att utvecklas, men det blir mer synbart när vi är utsatta för ekonomisk press. Vi följer den plan vi har och på totalen är det skillnad mot i våras vad gäller prognosbedömningen. Vi går framåt i det arbetet och följer planen, säger vd Olle Fogelin.

På årsbasis handlar det alltså om åtta miljoner kronor innevarande år.

– En del av de här åtta miljoner är två interima chefer. Oavsett hade vi haft en lönekostnad för det, så att det är en ökning rakt av med åtta miljoner kan man inte säga. Sedan är det dyrare med tillfällig personal, men vi kommer gå ut med en rekrytering kring ena tjänsten i början på nästa år och successivt kommer vi gå tillbaka.

Hur mycket beräknas det kosta nästa år?

– Vi är inte klara med den budgeten ännu. Det arbetet pågår, men det beräknas bli en lägre nivå nästa år. Vi räknar med att större delen av det här förändringsarbetet är klart till semestern 2025.

HÄR kan du läsa en längre artikel vår tidning hade om konsultkostnaderna i somras.

"Stor budgetavvikelse"

Lägre elpriser påverkar förstås också och det är inte heller lika fördelaktigt att producera el. För elproduktion är differensen mot budget drygt fem miljoner kronor. Bränslekostnader fortsätter att utvecklas negativt för VEMAB och öka rejält mot budget. Närvärme, som man har i kransorterna, påverkas också av att taxan för fjärrvärmen inte kunde tas fullt ut från januari och där är prognosen två miljoner.

Kommunens borgensavgift på 1,5 miljoner kronor behöver man betala även 2024.

– Borgensavgifter för VA-renhållningen kommer tas bort i och med att det är ett kundkollektiv. Vi trodde att förändringen skulle slå igenom i år, men det slår igenom först 2025.

Missade anslutningsavgifter för batterianläggningar, däribland VEMAB:s egenplanerade, kommer inte alls in i år och där är prognosen för det egna dotterbolaget också på flera miljoner gentemot budget. Det pågår "lågintensiva diskussioner" och det är ovisst när eller om VEMAB går vidare med planerna.

Totalt sett, för VEMAB-koncernen med de två döttrarna, är alltså prognosen -8,5 miljoner. Det är mycket långt från det budgeterade överskottet.

– Det är en stor budgetavvikelse och det är inte bra. Det är inte roligt att göra röda siffror, men det finns tydliga förklaringar till varför. Vi kan inte påverka el- och bränslepriser. De här extra overheadkostnaderna är vi tvungna att ta för att förbättra våra interna rutiner. Det är olyckligt att det sker samma år och det är klart att det inte är bra. Jag vet inte om det är en tröst eller förklaring, men det är inte unikt för Vimmerby. Det är liknande på många håll i landet.

Kan inte bli färre

Trots det förväntade underskottet ska det inte påverka abonnenterna.

– Gör man röda siffror får man kompensera det med eget kapital. Om vi inte får in pengar blir likviditeten svagare över tid, men jag ser ingen påverkan för bolaget i det korta perspektivet. Vi kan inte år ut och år in göra röda siffror på den här nivån, men under en lång räcka av år har vi skapat mycket kapital åt ägaren. Så ur det korta perspektivet blir det ingen kundpåverkan.

Att säga upp personal är inte heller något alternativ. VEMAB är i nuläget 57 medarbetare.

– Vi har väldigt mycket saker att ta tag i. Vi har en väldigt bred verksamhet som vi ska klara av 24 timmar om dygnet sju dagar i veckan. Vi kan inte bli mindre, utan måste successivt bli några fler.

Systerbolaget Vimmerby Fibernät är som sina tidigare år på väg mot underskott. Det är dock inte särskilt långt från budget.

– Vi håller på med ett förändringsarbete och reviderade affärsplaner. Vi inväntar svar från ägaren, alltså kommunen, och vi behöver få ordning på siffrorna i bolaget. Under lång tid har ägaren fått skjuta till pengar.

Kan du säga något nytt om intresset som finns för att köpa bolaget?

– Jag har ingen mer kunskap än tidigare. Jag har fått en påringning och det är inte vd som beslutar det. Jag har transporterat frågan till styrelsen och ägaren. Men det är alldeles för tidigt ännu.