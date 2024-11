Mjölkpriset till bönderna fortsätter uppåt - åttonde månaden i rad

För åttonde månaden i rad höjer Arla priset som bönderna får betalt för sin mjölk. Ersättningen ökar i december med 11,4 öre per kilo för konventionell mjölk och 22,8 öre per kilo för ekologisk.

Mjölkpriset till Arlabönderna höjs i december med 11,4 öre per kilo för konventionell mjölk och 22,8 öre per kilo för ekologisk. Efter höjningen blir det så kallade a contopriset för konventionell mjölk 618,1 öre per kilo och 707,5 öre per kilo för ekologisk, skriver Arla i ett pressmeddelande.

– Svenska mjölkgårdar har haft låg lönsamhet i många år. Just nu är läget bättre än på länge. Men problemen med konkurrenskraften, kaptialtillgången, krånglet och kompetensförsörjningen kvarstår, menar Arlas Sverigechef Cecilia Kocken.

– Det är viktigt och bra att mjölkpriset fortsätter uppåt. Om Sverige ska klara av att bygga upp sin livsmedelsberedskap och samtidigt accelerera klimatomställningen i lantbruket behövs framtidstro bland landets bönder, säger hon. Men det krävs också tydliga styrsignaler och konkreta åtgärder från politiken. Här har vi stora förväntningar på regeringens uppdaterade livsmedelsstrategi, som tyvärr verkar ha hamnat i långbänk.