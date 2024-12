LISTA: Så ser friskvårdsförmånerna ut hos kommunerna i länet

Akademikerförbundet SSR har gjort en omfattande undersökning av hur friskvårdsbidraget ser ut bland Sveriges kommuner och svar har inkommit från alla 290 kommuner.

Frågorna för vilka förmåner som gäller 2024 ställdes till förtroendevalda i respektive kommun och till kommunerna själva via registrator. Andra modeller än just friskvårdstimme eller friskvårdsbidrag tar man inte hänsyn till i undersökningen.

Så ser det ut i Kalmar län

Enkätundersökningen visar stora skillnader i hälsoinvesteringar för kommunanställda. Kiruna kommun sticker ut och erbjuder både ett generöst friskvårdsbidrag på maxbeloppet 5 000 kronor per år och friskvårdstimme. Tittar man i andra änden finns 22 kommuner som inte erbjuder friskvårdsbidrag överhuvudtaget och elva kommuner som endast har 500 kronor om året.

”Kommunerna måste börja ta medarbetarnas hälsa på allvar. Friskvårdstimme och friskvårdsbidrag är viktiga verktyg för att minska sjukskrivningar men också för att vara attraktiva arbetsgivare”, säger Heike Erkers, ordförande för Akademikerförbundet SSR, i ett pressmeddelande.

Akademikerförbundet SSR ställer sig frågande till engagemanget för medarbetarnas hälsa inom den offentliga sektorn med tanke på ojämnheten.

"Hälsa och friskvård är en del i att skapa friskare arbetsplatser. Vi vill att fack och arbetsgivare lokalt tecknar överenskommelser för att käcka ohälsan i arbetslivet. Friskvård och friskvårdsbidrag är en smart och billig investering i medarbetarna", säger Markus Furuberg förhandlingschef Akademikerförbundet SSR.

Sammanställningen för Kalmar läns kommuner visar att Nybro kommun och Vimmerby kommun har lägst friskvårdsbidrag (500-1 000 kronor per år) och Hultsfreds kommun och Borgholms kommun högst friskvårdsbidrag (2 501-3 000 kronor per år). Västerviks kommun och Emmaboda kommun har både friskvårdsbidrag och friskvårdstimme, en möjlighet att träna en timme per vecka på arbetstid.