Dags att sortera strumporna rätt – här är de nya lagarna 2025

Här är några av de lagar och regler som träder i kraft under 2025:

Jobbskatteavdrag

Ett nytt jobbskatteavdrag införs i syfte att stärka hushållens ekonomi. I genomsnitt rör det sig om cirka 2 600 kronor mindre i skatt per år, enligt regeringens beräkningar. Samtidigt blir marginalskatten för dem med högre inkomst lägre, från 55 till 52 procent, då avtrappningen av jobbskatteavdraget slopas.

Sänkt skatt för pensionärer

För en medianpensionär sänks skatten med omkring 1 400 kronor per år, enligt regeringen. Enligt Pensionsmyndighetens beräkningar ökar höjs dessutom inkomstpensionen med 4 procent.

Sänkt skatt på bensin och diesel

Skatten på bensin och diesel sänks från den 1 januari 2025. Dessutom sker ytterligare en sänkning den 1 juli 2025 för justerad reduktionsplikt. Enligt regeringens bedömning sänks priset på bensin med 75 öre.

Sänkt ISK-skatt

Från årsskiftet blir sparande på ett så kallat investeringssparkonto (ISK), kapitalförsäkring samt PEPP-produkt skattefritt upp till 150 000 kronor. Den nivån höjs sedan till 300 000 kronor 2026.

Höjd gräns för inkomstskatt

Gränsen för när man ska betala statlig inkomstskatt höjs vid årsskiftet. Beloppet höjs från 51 275 kronor till 53 590 kronor.

Dyrare blancolån

Ränteavdrag på blancolån (lån utan säkerhet) ska fasas ut under två års tid med start den 1 januari 2025. Under 2025 är 50 procent av räntan avdragsgill och under 2026 försvinner ränteavdraget helt. Enligt regeringen är det en allt högre skuldsättning bland befolkningen som ligger bakom beslutet.

Ökad skatt på el

Skatten på el höjs vid årsskiftet – från 42,8 öre per kilowattimme till 43,9 öre per kilowattimme.

Slopad flygskatt

Den så kallade flygskatten, som infördes 2018, slopas från och med 1 juli nästa år.

Bostadsbidrag förlängs

Det tillfälliga tilläggsbidraget i anslutning till bostadsbidraget förlängs till och med juni 2025, dock på en nivå om 25 procent av det preliminära bostadsbidraget.

Nygamla regler för rut och rot

Taket för rotavdrag har tillfälligt legat på 75 000 kronor och har varit separerat från rut där det också har gått att göra avdrag med 75 000 kronor. Nu går taket för rotavdrag tillbaka till 50 000 kronor, och även det gemensamma taket för rot och rut på maximalt 75 000 kronor kommer tillbaka.

Fler laddningspunkter

Den 1 januari införs krav på att det ska finnas minst en laddningspunkt för elfordon i anslutning till uppvärmda byggnader som inte är bostadshus och som har fler än 20 p-platser. Det nya är att kravet inte bara gäller nybyggen utan även befintliga byggnader.

Svårare att vab-fuska

Arbetsgivare blir nu skyldiga att varje månad anmäla till Skatteverket när anställda har varit hemma på grund av föräldraledighet eller vård av sjukt barn.

Anonyma vittnen införs

Vid årsskiftet träder lagändringen om anonyma vittnen i kraft. Nu kommer vittnen kunna höras anonymt om det misstänkta brottet ger minst två års fängelse. Det kan ske både under polisutredningar och i domstolar ”om det finns en påtaglig risk för att vittnet eller vittnets närstående utsätts för allvarlig brottslighet”.

Slopat hotelltillstånd

Kravet på tillstånd för att öppna hotell eller pensionat tas bort. Däremot måste man anmäla till polisen om man vill starta en sådan verksamhet.

Gamla kläder måste sorteras

Från årsskiftet får du inte längre kasta dina gamla trasiga strumpor i de vanliga hushållssoporna, utan textilavfall ska sorteras ut och förvaras skilt från annat avfall och lämnas på kommunernas insamlingsplatser. Detta gäller alla textilavfall, så som exempelvis kläder, väskor, accessoarer, hemtextil och inredningstextil.

Stärkta rättigheter för barn

Barns rättigheter och skydd stärks vad gäller våld, övergrepp och andra kränkningar, detta genom en ändring i föräldrabalken. Detta gäller även andra familjemedlemmar i barnets närhet. Utgångspunkten ska vara ”vad som är bäst för barnet i frågor om vårdnad, boende och umgänge”.