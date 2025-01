Stödet till utsatta djur långt över förväntan – "Slutar aldrig behöva vår hjälp"

Nu kan Sara Nielsen Hjärne från Hultsfred summera första året med sin insamling till utsatta djur. Hon vågade inte ens drömma om gensvaret. – Jag kan fortfarande inte riktigt ta in att vi lyckades få ihop en så stor summa, säger hon.

Sara Nielsen Hjärne som bor i Ormestorp har alltid haft ett brinnande intresse för djur och djurrättigheter. För ett år sedan bestämde hon sig för att kombinera det med sitt intresse för att pyssla.

Hon började bland annat sticka mössor och vantar, för att se om det fanns ett intresse av att köpa produkterna där intäkterna oavkortat går till organisationer som arbetar med djurrättigheter. Produkterna säljs via Facebookgruppen ”Villa Björkbacka”, som är döpt efter Saras hem.

– Jag är månadsgivare till organisationer, adopterat katter och varit jourhem. Så jag har alltid varit en del av det, men när jag kände att mitt hem var fullt var jag tvungen att göra något annat, konstaterar hon.

Summerat första året

Nu har Sara Nielsen Hjärne summerat första året, som inbringat 13 780 kronor, som skänkts till bland annat Katthemmet Oskarshamn, Kattjouren, Hundstallet, Hemlösa Katter Kalmar, Djurens Rätt, Svenska hästars värn.

– Jag kan fortfarande inte riktigt ta in att vi lyckades få ihop en så stor summa. När jag startade Villa Björkbacka så tänkte jag att jag är nöjd om jag bara får in en tusenlapp under året. Så den här summan vågade jag inte ens drömma om.

Vad tänker du idag, efter ett år med insamlingen?

– Det här året har varit så oerhört roligt och givande, jag mår så bra av att få hjälpa till och vara en del i att göra livet bättre för de små liven som verkligen behöver det.

– Men det som toppar allt är min tacksamhet för alla som är med och gör det här möjligt, det finns så mycket fina människor runt omkring oss och jag hade aldrig kunnat lyckats med det här utan dem, tillägger hon tacksamt.

"Slutar aldrig behöva vår hjälp"

Det råder inget tvivel om att Sara är klart nöjd med gensvaret.

– Det har varit en lagom mängd beställningar som har gjort att jag har kunnat hänga med utan att de har behövt vänta allt för länge på sina varor.

Blir det en fortsättning även i år?

– Gruppen växer sakta med nya medlemmar, det är drygt 130 stycken idag, och så länge det finns personer som har intresse av att beställa varor så kommer jag att fortsätta för djuren slutar aldrig behöva vår hjälp.