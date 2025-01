Regionen varnar för bedrägeriförsök – här är deras råd

Tillvägagångssätet är exempelvis att någon utger sig för att vara läkare och ringer upp patienten. Därefter vill man boka in ett hälsosamtal eller annat vårdbesök. I samband med samtalet skickas också en QR-kod ut för att bekräfta tiden.

I den processen ombeds man att identifiera sig med bank-id.

"Det förekommer att regionens verksamheter tar kontakt via telefon för att boka samtal eller besök men då begär vi aldrig bekräftelse via bank-id eller hämtar in några bankkorts- eller kontonummer. Om du blir osäker, ta den uppringande personens namn och be att få motringa via Region Kalmar läns växel på 010 358 00 00", skriver regionen.

Region Kalmar län rekommenderar också alla som utsätts för liknande bedrägeriförsök att göra en polisanmälan via polisen.se eller 114 14.