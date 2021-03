Foto: MostPhotos

241 NYA FALL AV COVID-19 – HÖGSTA DYGNSNOTERINGEN HITTILLS

Det har legat runt 100 nya coronafall de senaste dagarna. I dag visar siffrorna från Region Kalmar län att ytterligare 241 personer bekräftats smittade av covid-19. Det är den högsta dygnsnoteringen hittills under pandemin.

Kalmar län har haft relativt hög smittspridning under flera veckors tid. 565 personer bekräftades vara smittade av viruset vecka 10 och 702 personer vecka 11.

Efter att onsdagens siffror kommit in handlar det om 395 nya fall under vecka 12. Dagens rapport visar att 241 nya fall har bekräftats och det är den högsta dygnsnoteringen hittills under pandemin.

Totalt har 12 735 personer bekräftats smittade och i samtliga länets kommuner finns nya fall.

I alla kommuner är situationen så här:

Kalmar 3 918 (+86)

Västervik 2 084 (+33)

Oskarshamn 1 439 (+13)

Vimmerby 874 (+17)

Mönsterås 846 (+27)

Nybro 727 (+16)

Hultsfred 699 (+13)

Mörbylånga 593 (+10)

Emmaboda 320 (+13)

Borgholm 307 (+4)

Torsås 237 (+7)

Högsby 201 (+2)

Fler inlagda på sjukhus

Antalet inlagda på sjukhus i Kalmar ökar också. I dag vårdas 40 personer på sjukhus, vilket är tre fler än i går. Fem får intensivvård och fyra av dem får respiratorvård. Det är en mer i varje kategori.

Fem personer har blivit utskrivna från sjukhus det senaste dygnet och totalt har 755 blivit det under pandemin.

Antalet analyserade självtester är uppe 93 157 (+970). Av dem har 9 842 varit positiva och det är en ökning med 224 fall. Regionen har gjort 61 494 (+317) tester, på 34 884 (+157) personer och 2 893 (+17) har varit positiva.

Dödsfallen på sjukhusen under pandemin ligger kvar på 116. Den breda antikroppstestningen i länet har upphört.

