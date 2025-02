Många gratisaktiviteter på lovet – det här händer på kulturskolan

Det händer mycket på Kulturskolan under sportlovet. Foto: Arkivbild

Det närmar sig sportlov i kommunen, men fortsätter vädret leverera som det gjort hitintills så ser det inte ut att bli särskilt mycket till vintersport för lovlediga skolelever i våra trakter. Under parollen Kulturlov anordnar dock kulturskolan i Vimmerby en hel drös med aktiviteter på temat dans, musik, slöjd och teater. Nytt för i år blir teaterläger och mer musik i lovutbudet.

För barn och ungdomar som gärna vill ha något att göra under sportlovet erbjuds det något för alla på Kulturskolan under sportlovsveckan vecka 8. Liksom tidigare år anordnas ett antal olika förmiddags- och eftermiddagskurser under måndagen och tisdagen på lovet, och många skollediga barn och unga väljer att anmäla sig till flera kurser och spendera en eller två heldagar på Kulturskolan.

Nytt för i år är att det anordnas ett två dagars-teaterläger för mellanstadieelever under lördagen och söndagen innan lovveckan.

– Vi har nio olika teaterkurser i vår vanliga verksamhet den här terminen, så det är kul att teatern får ta lite större plats även när det kommer till lovaktiviteter, säger Josefin Holst, kulturpedagog.

För mellan- och högstadieelever går det även att anmäla sig till en två-dagars musikalkurs där deltagarna får öva in sång och dans till ett musikalnummer som sedan visas upp för familj och vänner.

Under måndagen och tisdagen finns det kurser i slöjd, teater, hiphop, salsa, musik, film och scenteknik att anmäla sig till.

Mer musik på programmet och kulturverkstad i Bullerbyn

– Nytt för i år är att vi lagt till lite musik och man kommer kunna prova på instrument och lära sig enkla grunder i både gitarr, trummor, piano och bas. Vi har två gamla elever som gått hos oss och nu börjat musikgymnasium som kommer tillbaka och får prova på att vara musiklärare. Tillsammans med vår gitarrlärare Dukagjin kommer de hålla i musikworkshop, berättar Josefin.

Förutom kurserna på kulturskolan kommer det även hållas kulturverkstad i Bullerbyn. Verkstaden hålls i Röda tvättstugan, och dit är alla som vill välkomna utan att behöva anmäla sig.

– I huvudsak är det såklart för dem som bor i området, men alla är välkomna! Ju fler desto bättre!

Alla kulturskolans sportlovsaktiviteter under veckan är gratis, men de som hålls på Kulturskolan kräver anmälan. Information finns på kommunens hemsida.