LÄNSSTYRELSEN GRIPER IN OCH RÄDDAR YXERN – "NÖDVÄNDIGT"

Så här såg Yxern ut torrsommaren 2016. Nu griper länsstyrelsen in för att inte den ekologiska katastrofen ska upprepa sig i år. Foto: Arkivbild

Läget för länets största sjö, Yxern, har av många beskrivits som extremt allvarligt och det har flaggats för en ekologisk kollaps värre än den under torrsommaren 2016. Nu kan vi berätta att länsstyrelsen griper in och skriver ett beslut som tillfälligt ändrar 1938 års vattendom. – Det var nödvändigt att agera nu, säger Annika Söderholm, hållbarhetsstrateg vid Västerviks kommun.

Sommaren 2016 är en sommar som de boende runt sjön Yxern, på gränsen mellan Vimmerby och Västervik, aldrig kommer att glömma.

Torka gjorde att stora delar av den relativt grunda sjön torrlades. Vattenlinjen drog sig allt längre ut för varje dag, båtar och bryggor såg ut att ligga långt upp på land, men framför allt drabbades djur- och växtlivet väldigt hårt.

Vattenståndet i sjön regleras i en vattendom från 1938, och samtidigt som värmen torkade ut sjön forsade vatten ut i Yxeredsån genom dammluckorna i den sydöstra delen av sjön.

Avslag av HD

Under tidiga hösten 2016 grep länsstyrelsen in och stoppade vattenutflödet, och de båda kommunerna skickade in en ansökan om att få till en ny vattendom där de gamla regleringsluckorna skulle rivas och ersättas med en naturlig vattenmynning.

I maj 2022 gav Mark- och miljödomstolen kommunerna rätt att göra en utrivning av regleringsdammen, vilket fick ett antal Yxeredsbor och två kraftverksägare nedströms att reagera. De uttryckte stor oro för vad som skulle hända med Yxeredsåns vattenflöde och såg en risk för att den skulle torrläggas under varma perioder.

Deras överklagande fick gehör av mark- och miljööverdomstolen i april 2024. Domstolen kom fram till att den enda som har rätt att riva ut dammen är dess ägare, vilket inte är kommunerna, utan regleringsföretaget. Nyligen meddelade dessutom Högsta domstolen att man inte ger prövningstillstånd till Vimmerby kommuns och Älvräddarnas riksorganisations överklagan, och en mångårig kamp för att rädda Yxern var därmed över.

Akut beslut från länsstyrelsen

Den senaste tiden har dock situationen, och framför allt den bristfälliga tillrinningen av vatten, blivit ännu värre för sjön. Sannolikt beror det främst på avsaknad av nederbörd.

Detta fick boende runt sjön, Älvräddarna samt kommunerna att häromveckan slå larm till länsstyrelsen, som trots avslag i mark- och miljööverdomstolen samt i Högsta domstolen har rätt att fatta tillfälliga beslut som går emot gällande vattendom och rättsliga domar – detta om den rådande situationen kan orsaka ekologisk skada.

– Vi satt i möte med länsstyrelsen i går. Där berättade de att man nu håller på att skapa ett akut tillsynsbeslut. Det innebär att länsstyrelsen kommer skriva ett beslut som tillfälligt ändrar 1938 års vattendom och de vattennivåer som anges där. Detta i syfte att sjön inte ska ta mer skada, säger Annika Söderholm, hållbarhetsstrateg vid Västerviks kommun.

Ansökan om ny vattendom

Beslutet om att länsstyrelsen ska bedriva tillsyn på det tillstånd som regleringsföretaget (norskägda Småkraft AB) har, väntas komma inom några dagar.

– De har sagt till oss att de tänker både på kort akut sikt och på lång sikt – hur situationen ska kunna lösas på bästa sätt och i samklang med både markägare och regleringsföretag. Som det är nu har regleringsföretaget varit bakbundna och bara avvaktat, säger Annika Söderholm.

Hur ser du på länsstyrelsens besked?

– Jag är väldigt positiv till beskedet. Det var nödvändigt att agera nu, så regleringsföretaget får tillåtelse att strypa uttaget ur Yxern utan att bryta mot domstolen. Sedan måste det så klart göras i balans både uppströms och nedströms.

Hur allvarlig tror du situationen hade kunnat bli om inte länsstyrelsen hade agerat?

– Det är svårt att svara på. Jag var inte med 2016, men om torkan hade fortsatt kunde det ha handlat om en ekologisk katastrof. Nu ges man möjlighet att mota den.

Har ni fått någon indikation på hur lång tid det tillfälliga beslutet kommer gälla?

– Nej, det har länsstyrelsen inte kunnat säga något om ännu – de sitter och jobbar med det just nu. Men om jag ska gissa så tror jag inte att det blir så kort som bara några månader, utan att det kommer ges lite tid till att jobba fram en ansökan om en ny vattendom.