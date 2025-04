Teatervandring fick skolelever att lära sig mer om påsken

Frödinge skolas femteklassare fick lära sig mer om påsken via en teatervandring i Korskyrkans lokaler i Vimmerby. Foto: Ossian Mathiasson

Svenska kyrkan i Vimmerby och Korskyrkan bjöd nyligen in skolklasser i Vimmerby kommun till påskvandringar i Korskyrkans lokaler.

– Vi bjuder in skolorna för att komma och uppleva vad som hände under påsken för cirka 2000 år sen, säger Linda Wallerman, församlingsassistent på Svenska kyrkan i Vimmerby.