Sevedstorp i ny storsatsning på SVT – ”Sinnebilden av en svensk by”

Gert Wingårdh är en av programledarna i SVT:s nya programserie Så byggdes Sverige. Ett av avsnitten har spelats in i Sevedstorp. Foto Gert Wingård: Pressbild, Thron Ullberg. Foto Sevedstorp: Pixabay

En av SVT:s storsatsningar i höst är den nya programserien Så byggdes Sverige. Nu kan Dagens Vimmerby avslöja att Sevedstorp, inspelningsplats för filmatiseringen av Bullerbyn, spelar en viktig roll i serien och är utgångspunkt för en av episoderna. Medverkar gör flera kommuninvånare. – Det här är absolut en av SVT:s största satsningar under hela hösten, kanske till och med den största, säger Kenny Åkesson, producent för programmet.

Folkbildning kombinerat med underhållning verkar gå hem i TV-sofforna och SVT satsar stort på historia på bästa sändningstid. Ett av höstens stora dragplåster på SVT blir den helt nya programserien ”Så byggdes Sverige” med den svenska arkitekturen i fokus och Gert Wingårdh som en av programledarna. Serien består av åtta avsnitt, och nu kan Dagens Vimmerby avslöja att Sevedstorp i Vimmerby kommun spelar huvudrollen i ett av avsnitten.

Kenny Åkesson, producent och redaktör på SVT berättar om programidén:

– Programserien är en del av SVT:s historiesatsning och ett systerprogram till Historien om Sverige och Sverige och kriget. Det blir åtta entimmesprogram som ska skildra olika miljöer i Sverige, svensk bostadshistoria, samhällsbygge, arkitektur och levnadsförhållanden.

Serien har spelats in över hela landet, från Falsterbo i söder till Kirunai norr.

– Vi har varit över hela Sverige och spelat in, och episoden som förmodligen kommer att bli den sista kallar vi ”Byn”. Där berättar vi om den svenska byn och försöker beskriva dess utveckling och förändring över de senaste hundra åren, berättar Kenny Åkesson.

"Sinnebilden av en svensk by"

Att det blev just Sevedstorp som får illustrera den svenska byn beror så klart delvis på Astrid Lindgren.

– Sevedstorp är sinnebilden av en svensk by. Jag tror inte att det finns någon annan by som fler skulle kunna tänka på samtidigt om man bad dem tänka på en bild av en svensk by. Alla känner till introbilden i Lasse Hallströms Bullerbyn. Vi tar lite hjälp av populärkulturen!

För programmet är Astrid inte helt oviktig.

– Hon är en viktig del av svensk 1900-talshistoria, men det är lite bredare än så. Vi tar hjälp av Astrid Lindgren för att skildra den svenska byn och dess utveckling.

Sänds i slutet av oktober

Filminspelningarna ägde rum 8-9 maj, och kommer att sändas på TV i höst. Avsnittet från Sevedstorp är tänkt att bli programseriens avslutande episod, och sänds förmodligen i slutet av oktober. Något exakt datum är ännu inte spikat.

– Det är absolut en av SVT:s största satsningar under hela hösten. Jag är inte helt säker, men det skulle till och med kunna vara den största, säger Kenny Åkesson.

I programmet medverkar flera kommuninvånare med koppling till Sevedstorp. HÄR finns en artikel där de berättar mer om inspelningen.