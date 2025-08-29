De sju behöver bli fler – står på torget för att locka till sig engagerade

I somras kom den frivilliga resursgruppen, FRG, igång igen. Men man behöver bli fler.

Sju kommuninvånare gick den 33 timmar långa utbildningen i våras och skrev sedan avtal med Vimmerby kommun i juni. Det innebär att det åter finns en frivillig resursgrupp, det som kallas FRG, som kan rycka in och backa upp kommunen i händelse av krissituation.

Men sju räcker inte.

– Vi behöver en skjuts. Vi är sju ledare i dag som håller på, men vi kan inte reda ut allt själva. Det behövs fler som engagerar sig och vi behöver komma upp i ett 20-tal totalt inom FRG. Det är någonting som verkligen behövs, säger Kenny Fransson, en av de sju i gruppen.

I samband med Länsförsäkringars barnlopp på toget i Vimmerby kommer FRG stå där för att locka till sig fler engagerade.

– Vi kommer ha ett tält med information och man kommer kunna lämna in en intresseanmälan. Det här är ju en frivillig insats man gör och som man får betalt för. Jag har verkligen sett vad det här betyder i Ukraina exempelvis och det är en jätteviktig grej. Det har varit lite åsidosatt i Sverige ett tag.

Tanken är nu att hitta åtminstone 13 till som kan tänka sig att finnas med.

– Ja, det är ambitionen. Alla vi sju har familj, jobb och liknande. Man behöver vara ett gäng för att mäkta med det.

Är det några särskilda ni riktar er mot på lördag?

– Verkligen inte. Vi riktar oss till de som är 18 år och sedan hur mycket äldre som helst. Alla har någonting som man kan bidra med, säger Kenny Fransson.

HÄR kan du läsa mer om den frivilliga resursgruppen.