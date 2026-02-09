Stora branden blev deras första skarpa uppdrag: "Övning och verklighet två skilda saker"

Kenny Fransson, Anita Westerback och Lars Milde var tre av fyra FRG:are som var på plats i Storebro. Foto: Privat

Gårdagens stora brand i Storebro blev det första skarpa uppdraget för den återstartade frivilliga resursgruppen, FRG. Fyra stycken frivilliga fanns på plats. – Vi blev väldigt väl bemötta, säger Kenny Fransson.

Under stora delar av söndagen fick räddningstjänsten lägga mycket tid på att hantera den omfattanden branden i en industribyggnad i Storebro.

För första gången sedan nybildandet av en frivillig resursgrupp, FRG, fick de möjlighet att testa uppdraget i skarpt läge. Det var i somras som sju kommuninvånare gått den långa utbildningen och skrivit avtal med Vimmerby kommun.

FRG ska kunna rycka in och backa upp kommunen i händelse av krissituation. Under söndagen fick fyra i FRG rycka in och bidra vid branden.

– Vi har varit iväg lite tidigare också, men det här blev första gången i skarpt läge för oss kan man säga, berättar Kenny Fransson.

Han fick samtalet kvart i tio på förmiddagen och var ute i Storebro strax efter tio.

– Vi var fyra stycken från FRG som var på plats. Det är en jätteviktig grej att göra, men vi är nya på det här och måste komma in i det vi har övat på. Övning och verklighet är två skilda saker, men det gick bra från start till mål och slutresultatet blev väldigt bra.

Nu ska man utvärdera

Framför allt bistod FRG med att servera brandmännen med allt ät- och drickbart under söndagen.

– Det är en utmaning med 60 personer en söndag. När vi kom dit såg det ut att bli långvarigt och först skulle vi fixa fika och lunch, men sedan fick vi börja titta på en måltid till. Vi var snabba med att ordna fikan och sedan ordnade vi lunch med ris och fläskfiléstuvning. Brandmännen tyckte det var skönt att slippa kebabtallrikarna. De brukar få skicka iväg någon och hämta en himla massa kebabtallrikar, men vi kan engagera oss på ett annat sätt.

Efter en mindre undersökning upptäckte de en restaurang som hade öppet där de kunde ta lunchen ifrån.

– Det funkade jättebra, sedan kokade vi kaffe, hämtade bananer, läsk och kexchoklad. Nu ska vi ha en utvärdering och se om vi kunde gjort något annorlunda. Vi blev väldigt väl bemötta och alla uppskattade att vi var där och gjorde det här åt dem. Det var väldigt roligt, säger Kenny Fransson.