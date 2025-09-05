SOS Alarm varnar för falska sms om VMA

SOS Alarm varnar för falska sms som utger sig för att vara viktigt meddelande till allmänheten, VMA. Foto: MostPhotos

SOS Alarm går ut med en varning på fredagen. Det florerar just nu falska sms om VMA, viktigt meddelande till allmänheten, med information som påstås komma från larmoperatören.

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, är en del av Sveriges varningssystem för att varna och informera allmänheten vid fara. SOS Alarm förmedlar VMA, på uppdrag av regeringen och enligt svensk lag, i samarbete med Sveriges Radios sändningsledning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är ansvarig myndighet för VMA-systemet.

Myndigheter och andra behöriga aktörer kan begära VMA via SOS Alarm. Ett VMA kan vara nationellt eller skickas lokalt till berört område.

SOS Alarm skriver att ett VMA aldrig förmedlas bara via sms utan att ett flertal kanaler används för att nå fram till medborgarna.

Den som fått ett sms om ett VMA kan alltid kontrollera att det är riktigt genom att lyssna på Sveriges Radio P4-kanaler, använda sig av 112-appen eller besöka webbplatsen krisinformation.se.