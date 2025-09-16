Här är årets SKAPA-vinnare i Kalmar län

Här är årets SKAPA-vinnare tillsammans med landshövdingen. Från vänster: Mark Dopson, Allan Widman, Jospia Bosnjak och Nathan van Wyk. Foto: Pressbild

Årets länsvinnare av SKAPA-priset har utsetts för 2025. Det skedde vid en ceremoni på länsresidenset under tisdagen.

Re:Mine från Färjestaden mottog SKAPA-priset för 2025 i Kalmar län. Företaget har tagit fram ett koncept som gör det möjligt att återvinna gruvavfall. Med hjälp av bakterier skapas biologiska syror med vars hjälp metaller, som exempelvis magnesium, kan utvinnas.

På så sätt kan delar av avfallet återvinnas samtidigt som det farliga avfallet reduceras. Avfallet kan i nästa steg också användas till att producera cement.

”Re:Mine visar med sin innovation att det går att konsumera avfallsströmmar även från gruvbrytning och generera värdefulla produkter. Detta leder i sin tur till minskat avfall och förbrukning. Med tanke på gruvindustrins storlek finns det stor, global potential i konceptet och företaget kan i hög grad bidra till FN:s globala hållbarhetsmål”, står det i juryns motivering.

– Vi vill tacka länsjuryn för äran att tilldela oss det lokala SKAPA-priset och vi hoppas kunna göra regionen stolt i Stockholm. Priset visar på den stora potential som finns för vårt företag Re:Mine, de innovativa biotekniska metoder vi utvecklar och att vår forskning har en praktisk tillämpning som kan göra skillnad för hållbarheten, säger den ena vinnaren Mark Dopson.

Family Doula vann talangpriset

SKAPA-talang gick i år till Family Doula från Kalmar. Family Doula erbjuder ett personligt stöd från graviditet till det tidiga föräldraskapet. Family Doula vill att alla ska få det stöd som kan tänkas behövas och samlar flera behov på en gemensam plattform, som i kombination med kurser och andra informationsåtgärder bidrar till ett helhetskoncept.

Genom både fysisk och digital kontakt arbetar man med preventivt med att hjälpa till att avlasta vården.

”Att bli förälder är en av livets mest omvälvande händelser. Att genom både fysisk och digital kontakt arbeta preventivt och hjälpa till att avlasta vården, vilket är en av våra stora välfärdsutmaningar, bidrar Family Doula till att skapa tryggare föräldrar och ett mer hållbart samhälle både socialt och ekonomiskt. Uteblivet stöd, vare sig det rör sig om mödravård, förlossning eller eftervård kan kosta samhället stora resurser på annat håll inom sjukvården och i form av uteblivna skatteintäkter, till exempel på grund av psykisk ohälsa”, skriver juryn.

– Jag känner mig hedrad, stolt och djupt tacksam över att ta emot SKAPA-talangpriset. För mig handlar innovation inte bara om teknik – utan om att se människor, förstå deras verklighet och skapa lösningar som gör skillnad på riktigt. Om vi kan ge fler familjer en tryggare start i föräldraskapet, då har vi också förändrat framtiden, säger vinnaren Jospia Bosnjak.

Final i Stockholm 13 november

Den regionala SKAPA-juryn består av landshövding Allan Widman, representanter från Kalmar Science Park, Almi Företagspartner, regionen, lokala uppfinnarföreningar och andra regionala aktörer.

De nationella priserna delas ut på SKAPA Innovationsgala den 13 november i Stockholm. Då har länsvinnarna möjlighet att pitcha sin idé inför publik.