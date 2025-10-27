Planerna för Ekens framtid mer konkreta – seniorboende växer fram

Ett seniorboende med 43 lägenheter håller på att färdigställas i Eken. Håkan Carlsson tillsammans med dottern Linda Carlsson ligger bakom projektet. Bilden är ett montage. Foto: Arkivbild

Efter drygt ett halvår av renoveringar i det forna äldreboendet Eken står det klart att fastigheten ska bli ett seniorboende med drygt 40 lägenheter och stora gemenskapsytor. Det berättar Håkan Carlsson som sedan i mars äger fastigheten tillsammans med dottern Linda Carlsson. – Det är ett stort projekt, säger Håkan om arbetet, men står fast vid att byggnaden inte alls var i så dåligt skick att hade behövts rivas.

Arbetet med att förvandla den tidigare utdömda fastigheten Eken till bostäder har pågått sedan näringslivsprofilerna Håkan och Linda Carlsson, far och dotter, köpte fastigheten i mars i år genom det gemensamma bolaget Videslätt Holding AB.

Trots att många menade att hoppet var ute för fastigheten och att det inte fanns något alternativ till att riva, var Håkan av en annan åsikt och menade att byggnaden var i bättre skick än vad den såg ut att vara.

– Det skulle kosta 7 miljoner att bara riva, och då skulle vi behöva bygga ett nytt skyddsrum också. I grunden var byggnaden mycket bra, egentligen var det mest fasaden som var i dåligt skick, menar han och säger att renoveringen så här långt inte bjudit på annat än positiva överraskningar.

Ett gediget arbete med att riva ut gammalt material, och förbereda för att göra lägenheter av de tidigare rummen påbörjades snabbt efter övertagandet, men nu är arbetet inne i nästa fas och handlar i stället om uppbyggnad, förklarar Håkan. Taket har lagts om, och arbetat med att förvandla de tidigare rummen till lägenheter i gång.

– Det kommer att bli ett seniorboende med 43 lägenheter och mycket gemensamhetsutrymmen. Vi fick börja om från början och bygger nu upp lägenheter i stället för en massa små rum som det var tidigare. Lägenheterna kommer att vara från 38 kvadratmeter upp till 65 kvadratmeter.

Tidigare har ni pratat om att bostäderna ska vara klara inom två år. Är det fortfarande planen?

– Jag vågar inte säga någonting. Vi ska fylla 41 lägenheter också, det gör sig inte själv.