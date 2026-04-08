KLARTECKEN FÖR JÄTTESATSNINGEN I VIMMERBY

Videslätt Holdings och Håkan Carlssons jättesatsning på tidigare äldreboendet Eken får grönt ljus. Miljö- och byggnadsnämnden har beviljat bygglov.

Eken har stått tom och övergiven i cirka tio år. För en tid sedan köpte Håkan Carlsson loss fastigheten med mål om att bygga om den till seniorboende. Nu har nästa steg på resan tagits.

Planerna får klartecken från miljö- och byggnadsnämnden. Tekniskt innebär det att nämnden beviljar bygglov för väsentligt ändrad användning, från vårdlokal till bostäder. Det blir tillbyggnad av inglasade balkonger, en komplementbyggnad på 304 kvadratmeter och anläggande av 20 nya parkeringsplatser.

Totalt blir det 43 två- och trerumslägenheter på de två planen och 39 inglasade balkonger kommer att byggas. Befintliga balkonger kommer att glasas in.

– Jag var inne på det här redan för fem år sedan, men skarpt läge blev det för någon månad sedan. Jag har att välja på det här eller sätta mig vid kyrkbacken och dricka öl. Då är det här bättre, sa Håkan Carlsson när köpet blev officiellt för ett år sedan.

Storköket i fastigheten kommer att finnas kvar och en del personalutrymmen byggs om till matsal.