PÅ VÄG TILL SKOLAN – DÅ KASTADES ÄGG PÅ AMANDAS SON

Amanda Cederlöfs tioårige son Jason var på väg till skolan på torsdagsmorgonen. Då passerade en A-traktor – och kastade ägg på grabben. – Han blev kladdig, upprörd och ledsen. Man blir bara besviken, säger Amanda Cederlöf.

Sina vana trogen var tioårige Jason på väg till skoldagen på Astrid Lindgrens skola med cykel på torsdagsförmiddagen. I höjd med Stenbäcksgatan, nedanför backen där, kom en svart A-traktor och drog ned rutorna.

Från Volvon ska ett par ungdomar kastat flera ägg på grabben. Ett av äggen tog i hjälmen och det andra träffade på benet.

– Det kunde ju ha gått illa, men nu blev han "bara" kladdig, upprörd och ledsen. De här ungdomarna tyckte uppenbarligen att det var lämpligt att kasta ägg på honom, berättar mamman Amanda Cederlöf.

Det här skedde vid åttatiden på torsdagsmorgonen och Jason fortsatte på cykeln till skolan efter chocken.

– Läraren hjälpte till att tvätta av honom och försökte lugna ned honom. Han fick hjälp där och vi hade samtidigt kontakt.

"Han är tuff som tur är"

När Jason kom hem efter skolan pratade Amanda och sonen igenom det som skett.

– Några av hans klasskompisar kände oro efteråt och ville inte själva gå eller cykla till skolan i dag. Det var fruktansvärt att det ska vara så.

Amanda har nu gjort ett inlägg på sociala medier, där hon efterlyser dessa ungdomar för att försöka få till en ursäkt.

"Ge er på någon i er egen ålder. Och bevisa gärna att ni är mogna nog att vistas i trafiken genom att kontakta oss och be om ursäkt. Stan är liten och snacket går", har hon skrivit.

– Det är så tråkigt. Man blir bara besviken. De här är så pass stora att de har ett ansvar i trafiken och ska kunna vara lite större än så här. Det är bara så lågt.

Hur mår Jason nu?

– Vi har pratat om det och han är tuff som tur är. Han åkte själv till skolan i dag också, men jag vet att några klasskompisar till honom fick följe i dag till skolan, för att de kände sig oroliga.

"Inser att det är ruttet gjort"

Amanda Cederlöf kände sig aningen mållös efter det som inträffade.

– Jag vet knappt vad man ska säga. Många unga tycker att EPA-kulturen är lite häftig och ser upp till de här ungdomarna, men så gör de så här. Det är så tråkigt.

Vad hoppas du på med det här inlägget du har skrivit?

– Jag vet egentligen inte. I den bästa av världar att någon inser och får till sig att det är ruttet gjort. Sedan kanske att man hör av sig och ber om ursäkt, men med tanke på nivån av agerandet har jag inte jättestora förhoppningar på det. Kanske får sig någon en tankeställare eller liknande i alla fall och åtminstone inte gör om det.

Händelsen är polisanmäld och en anmälan om ofredande är upprättad. Det bekräftar Thomas Johansson, presstalesperson vid polisen.