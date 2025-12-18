BESKEDET: FEL ATT PEKA UT ENGSTRÖM SOM PALMES MÖRDARE

På den här presskonferensen för fem år sedan pekades Stig Engström, även kallad Skandiamannen, ut som Olof Palmes troliga mördare. Foto: Bildbyrån

34 år efter att Sveriges statsminister Olof Palme sköts ihjäl trodde många att Palmeutredningen nått en slutpunkt. En av världens största brottsutredningar genom tiderna är den kring vem som egentligen sköt statsminister Olof Palme på Sveavägen i Stockholm den 28 februari 1986.

I juni 2020 kom chefsåklagare Krister Petersson med beskedet att utredningen lades ned. Stig Engström, den i media så kallade Skandiamannen, pekades ut som Olof Palmes mördare. Stig Engström, som är uppvuxen i Nybro, hade då varit död i 20 år. Han arbetade nära mordplatsen, men eftersom han inte längre fanns i livet avslutades utredningen.

– Eftersom den personen är död, kan jag inte väcka åtal mot honom, utan har beslutat att lägga ner förundersökningen. Enligt min mening går det inte att komma runt Stig Engström som misstänkt gärningsman. Min bedömning är att det efter drygt 34 år är svårt att tro att vidare utredning skulle ge någonting ytterligare, jag anser att vi kommit så långt man kan begära, sa chefsåklagare Krister Petersson.

Vännen var chockad

Någon teknisk bevisning mot Stig Engström fanns inte och inte heller något vittnesmål som pekade ut honom.

– Stig Engströms historia går inte ihop. Han har till exempel i förhör uppgett att han var en av de första personerna på brottsplatsen och hjälpt till att försöka rädda livet på Olof Palme samt att han ska ha visat poliserna i vilken riktning gärningsmannen flytt. Det finns många vittnen från platsen, men inget vittne har sett någon person som liknar Engström i den roll han gav sig själv, sa spaningsledare Hans Melander.

Beskedet för fem år sedan mötte snabbt bred kritik. Vår tidning hade en längre intervju med Olle Madebrink, som växte upp tillsammans med Stig Engström i Nybro.

– När jag först hörde det var jag chockad och förvånad. För mig har det varit otänkbart med tanke på hur jag minns Stig. När vi var mellan elva och 15 år umgicks vi dag som natt, sedan flyttade han till Stockholm, berättade han för vår tidning.

Var fel, säger överåklagaren

Nu kommer nya besked. Överåklagare Lennart Guné menar att det var fel att peka ut Stig Engström som Palmes troliga mördare.

Han har fattat beslut om en begäran om överprövning av beslutet att lägga ned förundersökningen. Den kommer inte att återupptas, men motiveringen till nedläggningsbeslutet ändras.

Det var i höstas som en begäran om att återuppta förundersökningen med hänvisning till möjligheten att med hjälp av ny dna-teknik få fram bevisning genom nya analyser och prover från Olof Palmes rock.

– Den begära åtgärden kan inte vidtas utan att förundersökningen tas upp igen. Och det är inte rättsligt möjligt att återuppta förundersökningen så länge som nedläggningsbeslutet grundas på att den misstänkte är avliden, säger överåklagare Lennart Guné i ett pressmeddelande.

Bevisningen räcker inte

Enligt överåklagaren räcker inte den bevisning som finns mot Stig Engström för att peka ut honom.

– Jag har tagit del av omständigheter som talar emot att han är gärningsman vid dådet. Sammantaget är det min bedömning att bevisningen inte är tillräcklig för att ligga till grund för ett utpekande av honom.

Men några analyser och provtagningar av den mördade statsministern rock kommer inte att ske. Överåklagaren har inte underlag för detta.

– Förundersökningen ska därför fortsatt vara nedlagd men med en annan motivering. På det utredningsmaterial som nu finns går det inte att bevisa vem som är gärningsman och ytterligare utredning kan inte antas förändra bevisläget på ett avgörande sätt, säger Lennart Guné.